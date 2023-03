BRATISLAVA - Osvedčenú Ameriku vymenili za africkú exotiku! Rýchlostní kanoisti z Komárna sa momentálne po prvýkrát pripravujú na nový ročník v Juhoafrickej republike neďaleko Pretórie. Popri tvrdej drine však stíhajú objavovať aj tamojšiu kultúru a dokonca sa stretli so šelmami. Viac o netradičnom zážitku prezradil Adam Botek (26).

Komárňanskí kanoisti roky chodievali do slnečnej Kalifornie, no tentoraz premiérovo zavítali do exotickej Juhoafrickej republiky. Mali však na to pádny dôvod. „V Amerike bolo v poslednej dobe veľa člnov, ktoré nám na tréningu robili vlny a nejazdilo sa v tom úplne najlepšie. Keďže sa blíži olympijská kvalifikácia, tak potrebujeme čo najlepšie podmienky na vode, aby sme sa dobre dokázali pripraviť na to, čo nás čaká počas sezóny,“ povedal z juhu Afriky pre Šport24.sk Adam Botek s tým, že jasným cieľom v novom ročníku je získať miestenku na olympiádu do Paríža.

Bronzový medailista z poslednej olympiády v Tokiu zo štvorkajaku si podmienky v netradičnej destinácii nevie vynachváliť. „Všetko je super, prekvapilo ma aj teplé počasie, keďže je tu konštantne 33 stupňov. Zaujímavá je takisto tunajšia kultúra z toho, čo sme videli a zažili,“ prezrádza, no zároveň dodáva, že v Afrike sú najmä kvôli tvrdej práci. „Naším cieľom je najazdiť čo najviac kilometrov, aby sme do sezóny išli dobre rozpádlovaní a takisto chceme nabrať poriadnu kondíciu. Sme tu siedmi, ráno po raňajkách ideme na vodu, potom máme oddych, následne ideme do posilňovne alebo opäť na vodu,“ priblížil Botek program sústredenia.

Popri nabitom programe si však kanoisti našli aj čas na relax a keďže sa nachádzajú v srdci Afriky, tomu zodpovedal ich program. „Počas voľna sme sa boli pozrieť na zvieratá. Obzreli sme si tunajšie šelmy. Stretnutia s nimi som sa nebál, levy boli krotké a bol pri nás pán, ktorý s nimi funguje prakticky 24 hodín denne a dával na ne pozor. Čiže to bolo bezproblémové a nemuseli sme sa ničoho báť,“ dodal Botek na margo stretnutia s levmi, pričom jedného z nich si poťažkal aj v náručí.