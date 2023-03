Koncom minulého roka niekdajšia elitná tenistka Martina Navrátilová (66) oznámila, že opäť bojuje s rakovinou. Teraz jej partnerka Julia Lemigovova (50) potvrdila, že choroba Navrátilovej opäť výrazne skomplikovala život.

"Táto dvojitá pohroma je vážna, ale dá sa s ňou bojovať. Dúfam, že všetko dobre dopadne. Budem bojovať všetkými možnými prostriedkami," citovala slová Navrátilovej agentúra DPA. Američanka vlani na jeseň počas MS WTA Tour v texaskom Forth Worth zistila, že má zväčšené lymfatické uzliny. Následne sa podrobila biopsii, ktorá potvrdila, že má rakovinu hrtana. Lekári jej okrem toho zistili aj ranné štádium rakoviny prsníka.

Vážna choroba jej nekomplikuje život len po zdravotnej stránke. Predtým, ako zistila, že znova bude bojovať s rakovinou, si chcela s partnerkou Juliou adoptovať dieťa. "Keď adoptujete dieťa, musí sa to točiť okolo neho.A práve teraz je to o Martine a jej uzdravení. Presúvame to na druhú koľaj," vysvetlila priateľka Navrátilovej.

Nový člen rodiny už bol "na ceste": "Očakávali sme, že každú chvíľu sa môže ozvať agentúra a oznámiť nám, že budeme mať dieťa, namiesto toho však bojujeme s dvomi rakovinami," povzdychla si na záver Julia.