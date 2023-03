Vždy pozitívne naladený Attila Végh (37) potešil celú rodinu a vyrazil so svojimi milovanými objavovať krásy známej dovolenkovej destinácie.

Okolo Attilu Végha je v posledných dňoch rušno. Na to, na čo všetci dlho čakali, by sa malo stať realitou. Slovenský zápasník údajne dá zelenú na odvetu s Karlosom Vémolom. Végh si však z ničoho ťažkú hlavu nerobí. Ľudia riešia jeho meno zatiaľ čo on zobral celú rodinu na luxusnú dovolenku na Maledivy.

S manželkou Natáliou, synom Attilkom a ročnou dcérkou Dorotkou si užívajú krásy vychytenej dovolenkovej destinácie. "Pozdravujeme z raja," napísala na sociálnej sieti Natália Végh. Zápasníkova polovička má plné ruky práce s deťmi, no s Attilovou pomocou to všetko zvláda. Málokto by povedal, že už dvakrát rodila. Fanúšikovia zostali v nemom úžase, keď videli jej dokonalú postavu v plavkách. VIAC SI POZRITE TU!

Vo forme je aj Attila. Už čoskoro (13.5) ho čaká ďalší boxerský zápas v rámci Fight Night Challenge 4. V Trnave vyzve veteránoa UFC a bývalú svetovú 19-ku v strednej váhe Američana Erica Spicelyho.