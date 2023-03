Bývalá profesionálna golfistka Paige Spiranac sa vďaka svojmu šarmu a dokonalej postave zaradila medzi najkrajšie športovkyne na svete.

Krátka sukňa, vykúkajúce prsia a palica v ruke. Američanka Paige Spiranac sa stala známou paradoxne až po športovej kariére. Na Instagrame si vybudovala veľkú fanúšikovskú základňu. Sleduje ju 3,7 milióna ľudí a za reklamný príspevok si pýta až 12 tisíc eur.

Peniaze v jej živote už nehrajú tak dôležitú rolu. Nedávno si založila vlastný web s názvom OnlyPaige. Názov vtipne naráža na platformu OnlyFans, kde ženy predávajú zväčša svoje nahé zábery. Ona to neurobí. "Ak neukážem svoje nahé, ľudia použijú predstavivosť. To je sexi ešte viac. Všetkých som upozorňovala, že moje nahé zábery neuvidia. Nesedí to do môjho životného plánu," povedala blonďavá kráska.

V minulosti jej nahý záber unikol na internet. Dodnes na to spomína v zlom: "Je to jeden z dôvodov prečo sa nevyzlečiem pred ľuďmi na internete donaha. Dodnes mám traumu z toho, keď moja obnažená fotografia unikla na internet," dodala.

Ak však ide o zábery, ktorými chce dráždiť mužskú fantáziu, je v tom dokonalá. Krásna americká golfistka neraz ukázala, že pohrávať sa s myšlienkami, je možné aj bez toho, aby sa vyzliekla.