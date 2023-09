Opäť vliezol do chomúta. Svetoznámy wrestler Hulk Hogan (70) sa minulý týždeň tretíkrát oženil. Tentoraz ho pred oltár dotiahla o 25 rokov mladšia pôvabná inštruktorka jogy Sky Dailyová. Mladomanželom počas obradu na Floride žiarili na rukách svadobné obrúčky v hodnote 500-tisíc dolárov.

Nežnejšia polovička legendárneho wrestlera na svadbe rozhodne nešetrila.

Kým Hulk bol oblečený v tradičnom čiernom smokingu, jeho 45-ročná manželka mala na sebe elegantné biele svadobné šaty z kolekcie Rue de Seine s náušnicami, náramkom a náhrdelníkom z 18-karátového bieleho zlata posiatymi štvorkarátovými diamantami.

Pre Hogana nebol svadobný obrad ničím novým. Prvýkrát bol ženatý s Lindou, s ktorou sa oženil v roku 1983 a má s ňou dve deti. Rok po rozvode s ňou vliezol v roku 2009 do chomúta s Jennifer McDanielovou, s ktorou to ťahal až do roku 2021. Tá ho mala pri rozvode ošklbať až o 70 percent majetku.

Hovorí sa, že do tretice všetko dobré, a tak by to malo dopadnúť v prípade jeho manželstva so Sky, s ktorou sa dali dokopy iba vlani. Odkedy začali spolu chodiť, zdieľal Hogan, ktorý je celosvetovo považovaný za jedného z najväčších profesionálnych wrestlerov všetkých čias, ich vzťah na sociálnych sieťach a umožnil tak nahliadnuť do ich života. Aká sexica sa stala jeho treťou ženou, si môžete pozrieť v našej FOTOGALÉRII.