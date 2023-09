Do tretice všetko dobré. Zrejme to si pomyslela pôvabná slovenská karatistka Veronika Havlik (33), keď ju na filmovom festivale v Benátkach šokoval jej taliansky priateľ Simon Utini (36). Pred objektívmi desiatok fotografov si na červenom koberci kľakol, vytasil prsteň a požiadal ju o ruku.

Pôvabná športovkyňa, ktorá sa nie tak dávno predstavila aj v súťaži Survivor, zlomila v minulosti srdcia viacerým športovcom.

Jej prvým manželom bol viacnásobný majster sveta v bojových umeniach Roman Volák, za ktorého sa vydala v roku 2010. Vtedy mala Veronika iba dvadsať, čo sa začalo zrejme postupne negatívne odrzkadľovať v manželstve s o 12 rokov starším mužom. Na začiatku roku 2013 išla dvojica definitívne od seba.

Po rozvode však na manželstvo nezanevrela a už o rok sa zasnúbila s o 15 rokov starším niekoľkonásobným európskym šampiónom v kulturistike Štefanom Havlíkom. Päť dní na to spečatil zaľúbený párik svoju lásku svadbou. Ani toto manželstvo však Veronike nevydržalo a v roku 2018 sa dvojica rozviedla.

Následne sa presťahovala do Talianska, kde si padli do oka s bývalým lyžiarok a dnes fitness trénerom Simonom Utinim. Ten sa do pôvabnej Slovenky zamiloval natoľko, že ju počas uplynulého víkendu zobral na filmový festival v Benátkach a pred zrakmi desiatok fotografov ju na červenom koberci požiadal o ruku. Ako táto romantická situácia vyzerala v praxi a aká bola Veronikina reakcia, si pozrite v našej FOTOGALÉRII!