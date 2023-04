S volejbalom prestala pre svoje veľké prsia, dnes vďaka nim žije luxusný život! Američanka Kayla Simmonsová (27) v minulosti počas štúdia na univerzite hrávala volejbal, no s tým sekla.

Život plánovala možno inak ako tomu je teraz. No nesťažuje sa. Bývalá volejbalistka z Floridy zanevrela na milovaný šport. Volejbal si zahrá už len sporadicky. Zo Simmonsovej sa stala úspešná modelka a influencerka, ktorá na Instagrame predvádza svoje krivky doslova v každej póze a dráždi zmysly mužov a jej fanúšikov.

Obľúbenej loptovej hre sa venovala ešte počas štúdia na univerzite: "Univerzitný šport mi dal veľa skúseností a cenných lekcií, no na škole mi povedali, aby som vymazala svoje fotky, že vraj sú nevhodné pre moje telo. Bola som zlomená, pretože mi to prišlo, ako by som nemohla mať rada svoje telo a zároveň športovať," uviedla. Práve jej bujaré poprsie sa podpísalo pod to, že skĺzla z dráhy volejbalistky.

Fanúšikov stále zásobuje pikantnými zábermi. Pred pár dňami však všetkým totálne vyrazila dych. Kľačiac na kolenách jej z trička vykúkalo úplne nahé telo.VIAC SI POZRITE TU!