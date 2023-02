BRATISLAVA - Legendárna slovenská tenistka Daniela Hantuchová (39) si po skončení s aktívnou hráčskou kariérou našla hobby v podobe hrania golfu. Tento šport „pre bohatých“ hrá v pravidelných intervaloch najmä v zahraničí. Najnovšie predviedla, ako jej to ide s golfovou palicou a nielen to. Všetky oči boli na jej postave.

Fanúšikovia našej bývalej úspešnej tenistky už dobre vedia, že po skončení kariéry sa vrhla na moderovanie pre zahraničné televízie. Z Hantuchovej sa stala tenisová expertka a treba povedať, že pred kamerou jej to mimoriadne sekne a svojimi vedomosťami nabije informáciami azda každého diváka. Okrem iného si Hantuchová zamilovala hranie golfu, na ktorý má momentálne omnoho viac času ako kedysi.



Golfovú palicu berie do ruky pomerne často a o svoje zážitky pravidelne zdieľa na sociálnych sieťach a dáva ich do pozornosti fanúšikom. Najnovšie sa na zelený green vybrala opäť. Nebola pri tom sama. Spoločnosť jej pri golfe robili neznámi muži. Otázne však je, či sa jej kamaráti pozerali na Hantuchovej výkony, alebo skôr obdivovali jej skvelú figúru. Veď posúďte sami, ako to Daniele pristane. VIAC SA DOZVIETE V GALÉRII