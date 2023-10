BRATISLAVA – Bývalá slovenská tenistka Daniela Hantuchová je počas celého roka kvôli pracovných záležitostiam viac na cestách ako doma. Práce preto je vzácnosť, keď ju máme možnosť uvidieť na Slovensku. V týchto dňoch dorazila konečne do Bratislavy a hneď ju obdarovali luxusným darčekom.

Jedna z najúspešnejších tenistiek v slovenskej histórii si užíva život po skončení kariéry plnými dúškami. Daniela Hantuchová ostala pri tenise a už „nejaký ten piatok“ pracuje ako televízna moderátorka a zároveň tenisová expertka pre zahraničné televízie. Takmer počas celého roka cestuje po celom svete na prestížne turnaje. Na nedostatok práce sa teda ani zďaleka nemôže sťažovať.



Pred kamerou jej to navyše náramne pristane a svojimi vedomosťami pravidelne obohacuje tenisový svet. Aj vzhľadom na to je veľká vzácnosť, že sa počas tenisovej sezóny Daniela Hantuchová objaví doma na Slovensku. Rodáčka z Bratislavy prišla domov a v týchto dňoch si užíva chvíle oddychu. Krátko po tom, čo dorazila do nášho hlavného mesta sa pochválila svojim fanúšikom nadupaným darčekom, ktorý dostala od známej automobilky. Za volantom jej to náramne pristálo. Viac sa dozviete TU