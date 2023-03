FOTO Gáboríkovci na Let's Dance ovládli večer! Nádherná Ivana a POZRITE, ako to šlo Mariánovi

Tanečná súťaž Let's Dance má za sebou druhý týždeň vystúpení. Spomedzi všetkých čísel najviac vynikol dychberúci výkon Ivany a Mariána Gáboríkovcov.

Romantikou očarili celé publikum! Manželia Gáboríkovci v nedeľu večer predviedli v priestoroch bratislavskej Incheby dokonalú rumbu. Sociálne siete okamžite vybuchli príspevkami, aké skvelé predstavenie si manželský pár pripravil.

Ivana Gáboríková doslova žiarila. V krásnych šatách ukázala fantastickú postavu a divákov dostala do varu. Bývalý hokejista Marián Gáborík naopak ukázal, že tanec mu nie je cudzí. Veď jeho polovička je profesionálna tanečníčka a tým pádom sa niečo naňho už nalepilo. "Máme to za sebou, bolo to super," povedal bezprostredne po úžasnom čísle víťaz Stanleyho pohára.

Pred začiatkom večera však nevyzeralo všetko ružovo. Gáboríka dohnala únava z otcovských povinností. Manželka ho v šatni pristihla, ako si ustlal na gauči a dospával prebdenú noc. VIAC SI POZRITE TU!