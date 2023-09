BRATISLAVA - Bývalá tenistka Dominika Navara Cibulková a jej manžel Michal pred dvoma týždňami v Dóme sv. Martina v Bratislave pokrstili dcérku Ninku. Po obrade to slávnostne oslávili v Barokovej záhrade Bratislavského hradu. Naša bývalá tenistka zverejnila najnovšie zábery, ktoré vás chytia za srdce.

Krst Cibulkovej dcérky sa konal v Dóme sv. Martina v Bratislave. Malú Ninku krstil ten istý pán farár, ktorý bol aj pri predchádzajúcich dvoch životný udalostiach Cibulkovej. Dcérka našej najúspešnejšej tenistky má dvoch rovnakých krstných ako jej brat Jakub. K najlepšej kamarátke Dominiky Broni Borovičkovej a kamarátovi Andrejovi Kusalíkovi sa tentokrát pridali aj rodinný priatelia David Sebők a Monika Beňová.



Po samotnom obrade sa konala slávnostná hostina v Barokovej záhrade Bratislavského hradu. Organizáciu oslavy Cibulková už tradične zverila do rúk agentúre a kam oko dovidelo, tam to dýchalo luxusom a honosnosťou. Či už išlo o výzdobu stolov, ligotajúce sa lustre či klaviristu, ktorý dotváral atmosféru akcie. Výsledok stál skutočne za to a bola to hostina hodná kráľov. Necelé dva týždne po krste zverejnila Dominika Cibulková nové, doteraz nepublikované zábery. Pri pohľade na rozkošnú Ninku vám aj vyhŕknu slzy do očí. Viac uvidíte TU