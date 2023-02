Netradičný zjav. Českej MMA zápasníčke Veronike Zajícovej (19) pribúdajú fanúšikovia na sociálnych sieťach ako huby po daždi. Dôvodom je dozaista najmä to, že pôvabná rodáčka z Ostravy má za sebou zaujímavý príbeh.

Písal sa november 2021, keď Zajícovú zrazil v Ostrave nezodpovedný vodič na priechode pre chodcov. Výsledok? Prasknutá lebka i stavec, krvácanie do mozgu a niekoľkonásobná zlomenina nohy, ktorá jej dva dni po operácii začala dokonca odumierať. Lekári neverili, že sa vráti k vrcholovému športu, a v to, že sa stane majsterkou Európy v zmiešaných bojových umeniach, nedúfal už vôbec nikto.

Pôvabná Veronika sa však vzoprela osudu a po mesiaci v nemocnici si vymodlila odchod domov. Ihneď na to začala s barlami a golierom okolo krku chodiť do fitnescentra a po necelých troch mesiacoch aj naplno trénovať. Aj vďaka nezlomnej vôli sa stala majsterkou Európy, pričom v ringu púta pozornosť najmä svojím sexi vzhľadom. Svoje by o tom vedelo rozprávať takmer 100-tisíc fanúšikov, ktorí ju sledujú na Instagrame, kde dráždivými snímkami rozhodne nešetrí.