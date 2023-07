Len nedávno celý svet prekvapila správa o tom, že si to Elon Musk a Mark Zuckerberg rozdajú medzi sebou v ringu. Prvý menovaný už dostal aj ponuku od trénerky a veru nie od hocijakej.

Sophie Larissa Weiss je fitneska a milovníčka MMA, no najviac na seba upozornila svojím bizarným biznis plánom. Muži za ňou cestujú (niektorí aj cez pol sveta), aby sa od nej nechali ovládať a biť, jeden od nej dokonca chcel, aby mu odhryzla ucho. Sophie, ktorá sa veľmi rada ukazuje nahá, vďaka tomu zarába rozprávkové peniaze.

Teraz dala ponuku Muskovi, že ho pripraví na zápas. „Povedala by som, že Zuckerberg vyhrá, lebo trénuje brazílske jiu-jitsu. Na podobných štíhlych chlapov si treba dávať pozor, bývajú veľmi rýchli a agresívni a súperovi dajú poriadne zabrať. Sú to muži, od ktorých by ste to nečakali a je to vtipné, lebo Mark vyzerá ako môj typický klient. Musk by mal prísť a trénovať so mnou. Ukázala by som mu všetky ilegálne ťahy a údery. Pravdepodobne by bol diskvalifikovaný, ale aspoň by ho Zuckerberg nedusil a neprehral by týmto spôsobom,“ vyhlásila sexi Sophie. Kývne jeden z najbohatších ľudí sveta na jej ponuku?