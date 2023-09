Je to celkom zjav. Na pohľad nežné žieňa má titul z vysokej školy a čierny pás v Jiu Jitsu. Michaela Dostálová je uznávanou bojovníčkou MMA a privyrába si aj na sociálnej sieti pre dospelých, kde predáva explicitné zábery. V poslednej dobe poriadne pritvrdila

Ako malá chcela najprv robiť karate, keď videla film Karate Kid. Nevzali ju: „Bola som malinká a chudá. V siedmich rokoch som začala s judom a zamilovala som si ho. Dostala som sa aj do reprezentácie a získala v ňom čierny opasok,“ vysvetlila pre iSport Dostálová, ktorá má bronz v MMA z majstrovstiev sveta i Európy a dve výhry v Oktagone.

Skúšala mnoho prác. Nakoniec zostala pri trénovaní brazílskeho jiu jitsu a sociálnej sieti pre dospelých, kde pridáva pikantné fotky pod prezývkou Miss Problem. „Založila som si to zo srandy. Môžem povedať, že je to privyrobenie si, na ktoré sa nemôžem sťažovať. Keď tak nad tým rozmýšľam, úplne vypnem len keď spím, na tréningu a pri sexe,“ zakončila brunetka, ktorá podľa jej slov musí stále niečo robiť. Obľúbenkyňou sa stala aj medzi slovenskými fanúšikmi, ktorých však vo februári 2020 sklamala, keď na podujatí v Šamoríne knokautovala Slovensku Luciu Krajčovič. Posledné zápasy absolvovala na galavečery Clash of Stars.