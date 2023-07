Tie zábery obleteli svet, no všetko malo byť inak. Hviezdička sociálnych sietí a najnovšie aj boxerka Daniella Hemsleyová odhalila pravdu o škandalóznych záberoch z ringu.

Daniella prijala ponuku na zápas v ringu a víťazstvo nad Alexandrou Danielovou ju rozpálilo natoľko, že zdvihla tričko a ukázala celému svetu holé prsia. „Vedela som, že to chcem spraviť. Organizátori turnaja o tom už vedeli dopredu a schválili mi to. Po víťazstve som bola jednoducho príliš nadšená, ovládli ma emócie a spravila som to,“ hovorila po zápase, no priznala, že to malo byť inak a holé prsia v plnej paráde nechcela ukázať.

„Mala som na bradavkách nalepené nálepky v tvare plameňov. Tielko som plánovala zdvihnúť len vtedy, ak by som vyhrala. To som splnila, zdvihla som tielko, no nálepky zostali zaseknuté v podprsenke, takže celý svet uvidel moje prsia. Mala som prsia vonku, videl ich každý. Som si istá, že väčšina z vás sa nesťažuje,“ vysvetlila.