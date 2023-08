Aj on sa rozhodol pomôcť svojej krajine, ktorá sa bránila ruskej agresii. Ukrajinský boxer Oleksandr Usyk opísal šokujúce skúsenosti z prvej línie, ktoré ho zrejme budú strašiť do konca života.

„Po mojich zápasoch s Anthonym Joshuom som išiel domov do prvej línie. Býval som s vojakmi, bol som tam pre nich. Ďalekohľadom som z 900 metrov videl bežať nepriateľov, videl som vybuchovať tanky a rozbité domy obyčajných civilistov,“ začal svoje rozprávanie Usyk, cituje ho Daily Mail.

Viacerí muži z prvej línie sa čudovali, prečo sa k nim pridal. „Pýtali sa ma: Prečo si tu? Čo tu robíš? Dokonca ani niektorí generáli sem nechodia. Povedal som im, že ja nie som generál. Som len obyčajný ukrajinský chlap ako oni. Strávil som s tými ľuďmi veľa času. Len málo z nich sú profesionálni vojaci, nie sú pripravení byť vo vojne. Jeden bol bankár, druhý pekár, ďalší podnikateľ,“ pokračuje boxer, ktorý na vlastné oči videl hrozné veci:

„Videl som ľudí bez rúk a bez nôh. Videl som takých, ktorí ešte vedeli chodiť, no vyzerali ako chodiace mŕtvoly. Išiel som autom po meste. Bolo to mŕtve mesto s nulovou energiou. Prešli sme okolo detského ihriska. Na zemi ležali hračky, no žiadne deti sa tam nehrali. Bolo to mŕtve.“

Usyk priznal, že dostáva veľa správ od fanúšikov, ale aj od kamarátov v prvej línii. „Niekedy, keď voláme cez telefón, počujem v pozadí vybuchovať rakety a bomby. Keď končíme hovor, hovoria mi: brat môj, zavolám ti späť. Ak budem ešte nažive.“