BRATISLAVA - Život s ním nie je jednoduchý, čo si dobre uvedomuje! Slovenská playmate Lela Ceterová (33) prehovorila o tom, ako vyzerá jej manželstvo s hviezdnym bojovníkom Karlosom Vémolom (37), s ktorým má dve deti a v médiách sa namiesto rodinnej pohody často preberajú milostné škandály českého športovca.

Lela Ceterová si uvedomuje, že byť manželkou Karlosa Vémolu nie je vôbec ľahké. Môžu za to nielen náročné tréningy a zápasy, ale skôr bojovníkova prelietavosť, keď prakticky neprejde mesiac, aby sa v médiách neobjavili nové správy o jeho ďalších milenkách. „Za tie roky som si na to už zvykla. Samozrejme, byť manželkou môjho muža je krásne, ale zároveň veľmi náročné. Neviem, či by to nejaká žena takto úplne dala,“ povedala Lela pre český Blesk a zároveň dodala, že s Karlosom sú silná dvojka, ktorú nič nerozdelí.

Silikónová kráska týmito slovami zrejme mierila práve na Vémolove nevery, ktoré Lela v poslednom období ticho toleruje. Podľa jej slov však robí všetko pre to, aby sa bojovník vždy tešil na svoju rodinu a nakoniec sa vrátil domov, aby si užíval rodinnú pohodu. Niekedy sa sama čudujem, ako to všetko zvládam. „Často mi volajú kamarátky, ktoré si dám na reproduktor, pretože popritom prebaľujem, kŕmim, upratujem kuchyňu či skladám oblečenie... A keď im hovorím, čo všetko robím, tak normálne nechápu,“ ozrejmila svoj bežný program.

Domácnosť je teda v rukách slovenskej modelky, no činí sa aj Vémola a keď má čas, rád ho trávi s ich dvomi deťmi - dcérkou Lili a synom Rockym. „Miluje sa s nimi kúpať a také to typické blbnutie otca s deťmi. Keď však nemá čas, je to, samozrejme, všetko na mne. On nám to potom vždy nejako vynahradí,“ dodala Ceterová, ktorá nedávno priznala, že zmenila štýl, keď z vulgárnej playmate je zrazu elegantná žena, ktorá už nevystavuje na obdiv pri každej príležitosti svoje telo vylepšené plastickými operáciami. FOTO nájdete TU!