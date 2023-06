Nowy Targ - Slovenská boxerka Jessica Triebeľová prehrala na Európskych hrách v druhom kole. V kategórii do 75 kg nestačila v utorok v Nowom Targu na Talianku Melissu Geminiovú, ktorej podľahla 1:4 na body.

"Talianka ma trocha prekvapila. Bola mierna favoritka, ale nie výrazná. Už sme spolu boxovali, v sparingu som ju aj zdolávala, ale teraz mala iný štýl, než sme očakávali. Zvolila dobrú stratégiu, nepredpokladali sme, že pôjde do mňa až tak agresívne. To ma mierne zaskočilo. Bola som pasívnejšie, ale prvé dve kolá sa mi boxovalo super. V poslednom už bolo vidno, že mi ešte chýba zápasová prax a vlastne aj kondička. Dá sa povedať, že som odišla. Absencia zápasov sa nedá nahradiť tréningom," zhodnotila Triebeľová svoj výkon proti bronzovej medailistke do 70 kg z vlaňajších ME v Budve. Slovenka sa vrátila tento rok k amatérskemu boxu po prestávke, informoval o tom web olympic.sk.

Európske hry - box:

ženy - do 75 kg - 2. kolo:

Melissa Geminiová (Tal.) - Jessica TRIEBEľOVÁ (SR) 4:1 na body