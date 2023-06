Slovenský bojovník Pavol Langer získal tzv. dočasný titul v organizácii Oktagon MMA. V hlavnom zápase sobotného galavečera v nemeckom Oberhausene zdolal domáceho Alexandra Poppecka po piatich kolách na body.

Jeho najbližší súper by mal byť Čech Karlos Vémola, s ktorým by mal nastúpiť o riadny titulový opasok v poloťažkej hmotnostnej kategórii do 93 kg. Tento zápas sa pravdepodobne uskutoční v októbri na turnaji Oktagon 47 v Bratislave. Pre 31-ročného Langera to bolo tretie víťazstvo po sebe a svoju profesionálnu bilanciu upravil na 12 víťazstiev a 9 prehier.

Zápas sa spočiatku nevyvíjal podľa jeho predstáv a zabrať dostala najmä jeho noha. "Súper mi ju v prvých dvoch kolách poriadne rozkopal. Stále som však mal v hlave svoj sen. Vedel som, že sa musím zahryznúť a bojovať cez bolesť. Jednoducho som išiel ďalej a bojoval som. Postupne som si počítal body, takže som na konci dúfal, že by to mohlo byť víťazstvo. Samozrejme, že som si uvedomoval, že bojujem s Nemcom na nemeckej pôde, takže som si nemohol byť istý, že mi rozhodcovia dajú to víťazstvo. Teraz si nejaký čas oddýchnem a potom sa začnem pripravovať na Karlosa Vémolu," povedal Langer.

Triumf v Oberhausene dosiahol aj Slovák Ronald Paradeiser, ktorý si poradil s Britom Andrewom Fisherom na body. Štvrtým víťazstvom po sebe sa priblížil titulovému zápasu a svoju profesionálnu bilanciu si vylepšil na 17 - 8. Tretí zo slovenských zástupcov Denis Gondžala prehral v úvodnom zápase turnaja s Nemcom Hassanom Shaabanom po troch kolách na body.