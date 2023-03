Strhli na seba pozornosť, a to nielen svojimi výkonmi v klietke, ale najmä obrovskými prsami, ktoré ukázali celému svetu. Slovenky sa za hranicami postarali o poriadny rozruch.

Organizácia Clash of the Stars organizuje súboje v klietke, kde proti sebe nenastupujú profesionálni bojovníci, ale rôzne „celebrity“ či bizarné a kontroverzné postavičky. Na poslednom galavečeri sa predstavili aj dve Slovenky, ktoré sú známe predávaním pikantných záberov na sociálnej sieti pre dospelých.



Petra Úradníčková a Karina Petrová sa predstavili v zápase štyroch krások, v ktorom si to v klietke medzi sebou rozdali dvojice. Slovenská dvojica sa tešila z víťazstva, no fanúšikom viac zostanú v pamäti holé prsia, ktoré ukázali celému svetu. Najskôr tak urobili na predzápasom vážení, keď vyhrnuli tielka, pod ktorými nemali podprsenky, po zápase rovnako oslavovali víťazstvo.