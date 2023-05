Na víťazstvo nemal nárok. Jeden z rozhodcov, ktorí rozhodli o víťazovi zápasu Kincl – Vémola, prehovoril a vysvetlil, prečo Karlos nemohol tento zápas vyhrať.

„Včerajšok opäť ukázal, ako veľmi sú pravidlá MMA zložité alebo jednoducho nepochopené. Po vyhlásení verdiktu 50 – 45 v mojom prípade som videl prekvapené tváre okolo seba, či už v radoch zápasníkov, trénerov, alebo iných ľudí v bubline okolo bojových športov. Výklad efektivity strikingu a grapplingu presne ukázal tento hlavný zápas Vémola vs. Kincl,“ napísal Vojtěch Novák na facebooku.

Vémola mal v zápase tlak, aktivitu a ovládal stred klietky, ako uviedol Novák, chýbalo mu to najdôležitejšie. „To najdôležitejšie, čo nemal, bol efektívny grappling a už vôbec nie striking. Jeho pokusy nemali žiaden dopad, damage alebo potenciál cesty k ukončeniu zápasu. Akokoľvek tomu chcete hovoriť, tak to tam nebolo. Snažil som sa nájsť čokoľvek, čo by som mohol ohodnotiť v prospech Karlosa, ale nič, čo by spĺňalo podmienky, som nenašiel.“

Efektivita strikingu v podaní Kincla nebola podľa Nováka v prvých dvoch kolách bohvieaká, oproti Vémolovi však stále bola výrazná a každým ďalším kolom sa stupňovala.

„Je vidieť, že osobnosti MMA sa nezhodnú na tom, čo prebiehalo v klietke, ale my-bodoví rozhodcovia sme boli úplne na jednej lodi presvedčení o tom, čo sa tam deje. V 95 percentách sa zhodneme, kto dané kolo vyhral a tých päť percent sú jednoducho tak vyrovnané kolá, že rozdiel toho, kto vyhral, je jeden úder, jedna grapplingová akcia alebo pocit rozhodcu, ktoré údery sú tvrdšie. MMA komunita nám vyčíta týchto päť percent, ktoré sú v naprostej väčšine rozhodnutia podľa pravidiel, avšak inému súperovi podľa uhla pohľadu. Samozrejme, táto komunita sa nikdy nezhodne na tom, čo sa dialo v tých 95 percentách prípadov, kde sme my-rozhodcovia jasne presvedčení všetci rovnako, kto kolo vyhral. A to presne ukázal tento zápas. Prosím, myslite na to, keď zase budete písať hlúposti o nás, ktorí tomu obetujeme niekedy omnoho viac, než dostávame,“ dodal rozhodca.