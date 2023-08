Fanúšikov loví všetkými možnými spôsobmi. Austrálska boxerka Ebanie Bridgesová si ich získava výkonmi, ale aj svojimi vnadami, ktoré predvádza celému svetu v ringu aj mimo neho. S popularitou však prichádzajú aj kritici.

Pred pár rokmi ju poznal len málokto. Bridgesová má na konte podľa tapology.com prvý profesionálny zápas v roku 2019. Podľa tejto stránky má však zatiaľ parádnu bilanciu, z desiatich zápasov prehrala jediný. To však nie je všetko, čím na seba upozornila. Bývalá učiteľka matematiky sa na predzápasových váženiach predvádza v úspornej a často priesvitnej spodnej bielizni. Ebanie sa teší obrovskej popularite, kráľovsky zarába aj na sociálnej sieti pre dospelých, kde ide aj spodná bielizeň dole, čo by si počas kariéry učiteľky určite nemohla dovoliť.

Teraz bola Austrálčanka hostkou v podcaste No Context Sport, kde dostala jednoduchú a priamu otázku: „Čo hovoríš na ľudí, ktorí tvrdia, že nerešpektuješ box ako šport?“ Na to však mala obdarená boxerka jasnú odpoveď: „Tomuto športu som pritiahla sku*venú pozornosť, takže ma vôbec netrápi, čo hovoria. Ľudia sledujú moje zápasy, aby sledovali buď moje výkony, alebo moje poskakujúce prsia hore a dole. Je mi to jedno, aký majú dôvod, ale všetci si zapínajú moje zápasy. Potom zistia, že viem boxovať, zmenia vnímanie a povedia: Ženy vlastne vedia boxovať. A sledujú aj ďalšie zápasy. Veľa fanúšikov mi povedalo, že nikdy predtým nepozerali ženský box. Upútala som ich pozornsoť na predzápasovom vážení, tak si pozreli aj môj zápas a povedali si: Je to ku*va dobré.“