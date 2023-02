Zdá sa, že odveta zápasu medzi Attilom Véghom a Karlosom Vémolom by sa mohla uskutočniť už čoskoro.

Od „zápasu storočia“ už uplynul nejaký ten rok. Súboj slovenského bojovníka s českým sa odohral v novembri 2019 a trval len niečo vyše dvoch minút, keď Végh knokautoval Vémolu a mohol oslavovať. Český bojovník odvtedy „bombardoval“ Végha s odvetou, no ten dlho odolával.

Teraz „Pumukli“ priznáva, že odveta je veľmi reálna. „Uvažoval som nad tým, že by som mu dal šancu na odvetu so mnou,“ hovorí Végh v rozhovore pre sport.cz a priznáva, že zápas by sa mohol uskutočniť tento rok.

„Nie je to ale otázka na mňa alebo na Karlosa, ale na Oktagon. Keď sa rozumne dohodneme, možné to je. Začínam trénovať, chystám sa na boxerský zápas v organizácii Fight Night Challenge. Budem v príprave a potom by som mohol mať motiváciu na Karlosa. V minulosti som hovoril, že žiadny iný zápas ma nezaujíma. Len s Karlosom Ja už nepotrebujem nič dokazovať. Dosiahol som, čo som chcel. S kariérou som spokojný. Odveta s Karlosom by bola zaujímavá hlavne biznisovo,“ pokračuje Végh.

Na otázku redaktora, kde berie motiváciu opäť zápasiť s Vémolom, vyhlásil, že nemá žiadnu a ide len o biznis. „Za tridsať rokov, čo tento šport robím, nikdy neprišla taká suma, ktorú by si človek zaslúžil. Trénuje celý život a podriaďuje tomu všetko. Teraz by som mal zápas, za ktorý by som mohol prvýkrát v živote niečo zarobiť. To by bola pekná bodka,“ priznal slovenský bojovník.