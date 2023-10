Box ho neuživil, a tak si našiel prácu. V tej dal Viliam Tankó výpoveď, keďže kandidoval v parlamentných voľbách za OĽaNO a v práci mu šéfoval predseda strany Aliancia. Slovenský boxer sa prekrúžkoval do parlamentu a vo voľbách dostal 20 626 hlasov. Ako tvrdí v rozhovore pre ŠPORT24.SK, v Národnej rade chce používať hlavu a nie päste, hoci história ukázala, že boxerské rukavice sa v parlamente niekedy zídu.

V rozhovore s Viliamom Tankóm sa dočítate: Či ho viac vyšťavila príprava na zápas alebo predvolebná kampaň

Ako na nápad kandidovať v parlamentných voľbách reagovala jeho manželka

Ako sa mohlo stať, že sa ocitol na kandidátkach dvoch politických strán

Či sa nebojí, že sa mu v parlamente prihodí nejaký trapas

Aká kuriózna situácia nastala v súvislosti s kampaňou a prácou, v ktorej dovtedy popri boxe pôsobil

Či bude pokračovať v boxe aj ako poslanec parlamentu

V parlamentných voľbách ste získali vyše 20 600 hlasov. Čakali ste taký výsledok?

Keď mám pravdu povedať, vedel som, že budem mať veľkú podporu od ľudí. Netrúfal som si však veriť natoľko, že sa stanem poslancom parlamentu, nechcel som byť potom sklamaný, keby to nevyšlo. Čakal som päť, možno šesť či sedemtisíc hlasov. Keď som videl, že som ich dostal vyše 20-tisíc, naozaj ma to prekvapilo a naplnilo dobrým pocitom.

Čo je náročnejšie a čo vás vyšťavilo viac: príprava na boxerský zápas alebo predvolebná kampaň?

Obe cesty sú náročné a vyčerpávajúce. Keď to však človek robí s radosťou a má k tomu nejaký vzťah, tak to nevníma, že ho to vyčerpáva. My sme navštívili v kampani vyše sto miest a obcí, prešli sme asi 16-tisíc kilometrov. Vždy, keď sme niekam prišli, prebrali sme sa z únavy. Očakávali nás stovky ľudí, to nás dobilo energiou.

Ako vám napadla myšlienka ísť kandidovať v parlamentných voľbách?

Túto myšlienku som mal v hlave dávno. Už od sedemnástich rokov som bol aktívny v politike na určitej úrovni. Som stále členom viacerých mládežníckych organizácií, v ktorých sa venujeme najmä rómskej problematike a rómskym témam, dvakrát som sa zúčastnil na Kongrese mladých Rómov, tento rok som už bol organizátor Rómskeho kongresu. Počas rokov som absolvoval veľa školení a aj štúdium som si vybral podľa toho, že som túto cestu videl už dávnejšie pred sebou. Keď som začal študovať sociálnu prácu, mojím zámerom bolo, aby som získal čo najviac skúseností, ktoré by som mohol zúročiť v budúcnosti.