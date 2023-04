Minister ocenil Chochlíkovú medailou, potom to prišlo: Jej profil zasypali nechutné komentáre

Zostala zhrozená. Monika Chochlíková bola ocenená ministrom obrany pamätnou medailou, no pod fotkami, ktoré uverejnila z odovzdania ocenenia, sa spustila vlna kritiky a nenávistných komentárov, ktorá šokovala bojovníčku.

„Veľmi som sa tešila na toto stretnutie, pretože toto sú okamžiky, kedy môžeme najvyšším predstaviteľom poskytnúť reálny obraz o našej príprave alebo povedať im naše požiadavky. To som vtedy vôbec netušila, že dostanem pamätnú medailu ministra Obrany SR. Bolo to prekvapenie do poslednej chvíle a pre mňa obrovská pocta, ktorú budem nosiť s hrdosťou,“ opísala stretnutie s Jaroslavom Naďom Chochlíková.

Pod fotkami zo stretnutia, ktoré zverejnila, sa však nahromadili komentáre ľudí, podľa všetkého najmä odporcov vlády a spomínaného ministra Naďa. Chochlíkovú nenávistné reakcie šokovali.

„To je extrém, koľko nenávisti sa vie strhnúť na internete. Ako si z peknej veci viete spraviť ďalší dôvod, ako nadávať a kydať na niekoho. Sloboda slova dostala na sociálnych sieťach úplne iný rozmer. Vôbec sa mi nepáči, ako ste sa zachovali. Moja platforma nevznikla preto, aby ste mohli nadávať a ešte k tomu extrémne škaredo úplne bez dôvodu. Vaše komentáre som zmazala. Asi ste si neuvedomili, že ma sledujú aj deti, ktoré tieto vaše oplzlé komentáre čítajú. Váš názor vám neberiem, každý máme právo sa vyjadriť. Ja mám zase na druhú stranu právu filtrovať komentáre, ktoré sú nasiaknuté nenávisťou,“ reagovala Chochlíková.

Ľuďom, ktorí si prišli na jej profil len zanadávať a pridať nenávistný komentár, pripomenula, že stretnutie s ministrom obrany bolo logické vzhľadom na jej pôsobenie v Dukle. „Ak sa vám nepáči, že som za svoje úspechy obdržala medailu od ministra, pretože som profesionálny vojak a spadám pod ministerstvo obrany SR, tak nech sa páči, hore je unfollow,“ dodala otvorene bojovníčka.