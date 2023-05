Český bojovník Patrik Kincl obhájil titulový opasok v hmotnostnej kategórii do 84 kg v organizácii Oktagon MMA. V hlavnom zápase turnaja Oktagon 43 zdolal v pražskej O2 aréne krajana Karlosa Vémolu po piatich kolách na body.

Takmer po celý čas sa očakávaný vrchol večera odohrával na pletive. Hoci sa Vémola snažil o iniciatívu, v prospech súpera rozhodol vyšší počet signifikantných úderov a viditeľných zranení (damage). "Pôvodné zámery sme preklopili do taktiky, ktorá fungovala a v ktorej som sa necítil ohrozený. Veril som, že to rozhodcovia budú bodovať tak, ako sa má. Karlos predviedol svoj typický štýl, no ak dostane vyrovnaného súpera, dopadne to takto. Zdolal som Karlosa v jeho vlastnej hre. To ma teší možno aj viac než KO," poznamenal šampión strednej váhy, ktorý krátko po zápase vyzval na súboj Slováka Attilu Végha.

Kincl svojmu súperovi v klietke nič nedaroval a Vémola bol po zápase poriadne doriadený. „Nevieme, či šiel do nemocnice, alebo čo sa presne stalo. Nemohol poriadne hovoriť a oči… V tejto chvíli nevieme,“ informoval fanúšikov promotér Oktagonu Ondřej Novotný o stave dobitého Vémolu, ktorého doma možno ani jeho manželka nespoznala. Český bojovník si po zápase vyslúžil, okrem iného, aj početnú kritiku fanúšikov MMA za to, že po prehre doslova utiekol z klietky a nepreukázal dostatočný rešpekt svojmu premožiteľovi.