Lajoš Klein (28) ide opäť do boja. Historicky prvý slovenský bojovník v UFC je po prestupe z perovej do ľahkej váhy ako vymenený. V dvoch posledných súbojoch bol outsiderom, ale postaral sa o prekvapenia a vyhral. Na ďalší posun vo svetovom rebríčku bude mať šancu proti Britovi Jaiovi Herbertovi (34).

V UFC to mal poriadne nahnuté

Lajoš Klein bol po prvých troch dueloch v najprestížnejšej svetovej organizácii UFC doslova na pokraji vyhadzova. Proti Shanovi Youngovi vyhral, ale pred zápasom prevážil necelé dve kilá. To sa vedeniu vôbec nepáčilo. Kritický moment prišiel po dvoch prehrách v rade, v ktorých navyše Klein nepodal optimálny výkon.

UFC dalo rodákovi z Nových Zámkov nôž na krk a zraneného ho prinútilo vziať zápas na poslednú chvíľu a ešte aj vo vyššej váhe (namiesto perovej váhy do 66 kg bojuje v ľahkej váhe do 70 kg). „Zmluva je postavená tak, že UFC s vami môže rozviazať kontrakt po akejkoľvek prehre. Vyzeralo to teda, že pokiaľ zápas zrušíme, ďalšia šanca už nepríde. Nakoniec sme sa rozhodli, že Lajoš pôjde bojovať aj so zlomeným prstom,“ povedal Kleinov manažér Ondrej Majerčík po jeho 4. zápase v UFC.

Zavrel ústa všetkým pochybovačom

Proti Lajošovi Kleinovi boli azda všetky okolnosti, ale napriek tomu prišlo mimoriadne cenné víťazstvo proti Devontovi Smithovi na body. Jeden z rozhodcov videl vyhrať Američana, čo znepokojilo obrovskú časť fanúšikov. Ešte jednoznačnejší priebeh mal jeho ďalší zápas s Masonom Jonesom, ktorý na slovenského bojovníka nestačil z rýchlostnej ani technickej stránky.

Na začiatku 2. kola bol navyše Klein extrémne blízko k ukončeniu, keď Jonesa zostrelil pravým hákom. Najkrajší moment zápasu prišiel tesne pred koncom 1. kola, keď Lajoš kopol lietajúci high kick na hlavu Jonesa. „Keby som ho ukončil, tak je tam bonus za výkon večera. Myslím si, že by som ho určite získal,“ povedal Klein v rozhovore pre youtubový kanál Fortuna MMA. Napokon bol spokojný aj s bodovým víťazstvom, vďaka ktorému upravil svoje skóre v rámci UFC na 3-2.

Čaká ho šampión britskej Cage Warriors

Súperom Lajoša Kleina v jeho šiestom vystúpení v rámci UFC bude Jai Herbert so skóre 12-4. Špecialista na knokauty prišiel do najlepšej svetovej ligy ako šampión Cage Warriors, jednej z top európskych organizácií. Medzi svetovou elitou sa mu však príliš nedarí a momentálne má v rámci UFC nelichotivé skóre 2-3.

Prehra s Lajošom môže preňho dokonca znamenať koniec v UFC. Zaujímavosťou pri Jaiovi Herbertovi je, že v troch neúspešných súbojoch nikdy neprehral na body. Vždy sa tak stalo pred limitom.

Vyvrcholenie veľkolepej trilógie

Zápas Klein vs. Herbert je zaradený na prelims kartu. Dôvodom je fakt, že zápas prebehne na číslovanom turnaji UFC 286, kde sa po tretíkrát stretnú šampión z Británie Leon Edwards a dlhoročný kráľ welterovej váhy z Nigérie Kamaru Usman. V druhom súboji dostal Usman brutálny knokaut. Na vzájomné zápasy je to 1-1 a práve na galavečere UFC 286 sa definitívne uzavrie táto kapitola. Favoritom duelu je napriek poslednej prehre Kamaru Usman s kurzom 1.35, kurz na Leona Edwardsa je 3.00.

