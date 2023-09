BRATISLAVA – Nezadržateľne sa blíži v poradí už piaty galavečer boxerskej organizácie Fight Night Challenge. Hlavným zápasom decembrového podujatia bude súboj medzi našim bývalým hokejovým reprezentantom Marcelom Hossom (41) a slovenským raperom Romanom „Momom“ Grigelym (35). Vieme, čo očakáva od svojej premiéry v ringu bývalý hráč New Yorku Rangers.

Turnaj Fight Night Challenge 5 je na programe 2. decembra 2023. Uskutoční sa v bratislavskej hale Pasienky, ktorá je po kompletnej rekonštrukcii. Diváci sa môžu tešiť na viaceré známe mená zo slovenskej rapovej scény. Na hlavnej karte nebudú chýbať ani slovenskí komici či amatérski boxeri. Najväčšiu pozornosť však púta hlavný zápas večera medzi bývalým hokejistom Marcelom Hossom a raperom „Momom“.



Náš bývalý hokejový reprezentant, ktorý odohral v národnom tíme 51 zápasom cíti veľké vzrušenie. „Priznám sa, že si veľmi užívam túto atmosféru. Je to pre mňa niečo nové a je to úplne niečo iné, ako hokej. Snažím sa byť úplne v kľude a nastavený na zápas, ktorý ma čaká. Tento súboj beriem tak, že to je pre mňa veľká výzva a nová skúsenosť do života,“ prezradil maldší z bratov Hossovcov na stredajšej tlačovej konferencii Fight Night Challenge.



Náš bývalý útočník, ktorý odohral v najprestížnejšej hokejovej súťaži sveta NHL šesť sezón odhalil, ako zobrali jeho kamaráti správu, že pôjde boxovať so súperom do ringu pod hlavičkou boxerskej organizácie. „Kamaráti mi povedali, že klobúk dole pred tým, že idem do toho. Pre mňa to bude premiéra. Nikdy predtým som neboxoval v zápase. Moma ako môjho súpera určite rešpektujem a do zápasu idem rovnako ako on, že ho chcem vyhrať,“ povedal sebavodomo.



Marcel Hossa navyše porovnal, aké je to absolvovať hokejovú a boxerskú prípravu. „Povedal by som, že ide o úplne iné tréningy, je to úplne iná príprava v porovnaní s hokejom. Myslím si, že box je ešte viac namáhavejší a je to viac o disciplíne. Moja príprava trvá už tri mesiace. Je to náročné, ale na zápas sa veľmi teším,“ dodal trenčiansky rodák.