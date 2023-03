BRATISLAVA - Všetci ju poznajú ako silikónovú krásku, ktorá podstúpila množstvo zákrokov, aby sa nechala vylepšiť. Bývalá playmate Lela Ceterová (33) sa preslávila svojimi silikónmi a pomerne vulgárnym štýlom obliekania, no tomu je podľa manželky bojovníka Karlosa Vémolu (37) navždy koniec.

„Štýl elegancie sa mi páči a cítim sa v ňom skvelo. Stará Lela je definitívne preč a budem z toho pomaličky uberať. Mám však ešte niečo, čo si potrebujem dať urobiť, konkrétne veci, ktoré sa nepodarili. Všetkým ženám radím, aby si starostlivo vyberali doktorov, ku ktorým pôjdu,“ prekvapila dvojnásobná matka svojimi slovami pre český super.cz.

Manželka Karlosa Vémolu prezradila aj to, že bola naposledy na zákroku, na ktorom jej odstránili jazvu na nose. Práve nos si dala pred niekoľkými mesiacmi špeciálne upraviť v Iráne, kde sa na podobné prípady špecializujú. Čo však na takúto zmenu a prerod silikónovej krásky na elegantnú ženu hovorí hviezdny bojovník? Vémola je totiž známy tým, že prahne po ženách, ktoré sa nechávajú umelo vylepšiť. „Myslím, že aj jemu sa to začína čoraz viac páčiť. Dostáva sa do veku, kedy sa na veci pozerá inak. U mňa by už nepochodil, mám predsa 33 rokov a každá žena sa vyvíja. Vybrala som si túto cestu a som takto spokojná,“ prezradila Lela.