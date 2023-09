To bola „podívaná“, ako by povedali Česi, u ktorých sa v rámci gelevačera Red Face stretli tvárou v tvár Zdeňka Černá alias Lulu, ktorá sa preslávila aférkou s MMA bojovníkom Karlosom Vémolom a pornoherečka Claudia.

Obe dievčatá sa postarali o spestrenie večera, keď sa síce nebili podľa pravidiel MMA, ale vyfarbovali si do červena svoje zadky. Nakoniec vyhrala sexbomba s prsiami veľkosti desať. „Facky na zadok som samozrejme trénovala. Nešla som do toho len tak,“ povedal po zápase výstredná Lulu. Tá sa pred dvomi rokmi preslávila románikom s Vémolom. Teraz opäť naznačila, že s najslávnejším menom českého MMA opäť flirtuje. Ten je však už ženatý so slovenskou playmate Lelou Ceterovou. Práve ju Lulu vyzvala na ďalší zápas vo fackaní sa po zadnici: „Lela Ceterová by do toho mohla ísť. Má umelý aj zadok, tak by ju to vôbec nebolelo.“ Či matka dvoch detí nakoniec príjme hodenú rukavicu, je otázne. Zatiaľa sa však môžete pokochať, „zápasom“ Lulu s Claudiou.