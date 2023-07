Praha - Populárny Oktagon sa vrátil po 6-týždňovej pauze. Štvanice privítali tie najzvučnejšie mená československej scény a pri dvojdňovom podujatí nechýbal ani Attila Végh.

Oktagon s poradovým číslom 45 znamenal návrat českej MMA ikony Karlosa Vémolu, ktorý sa predstavil prvýkrát od trpkej prehry s Patrikom Kinclom. Vémola sa vrátil v dobrej forme a hravo si poradil s Argentínčanom Lucasom Alsinom. Pre Vémolu bol Argentíčan ľahkým súperom, čo kritizovali aj odborníci na čele s Kinclom. Po vyše ročnej pauze sa do Oktagonu vrátil aj Slovák Ivan Buchinger. Uzdravený Buchinger vstúpil do ringu s Francúzom Aboubakarom Tounkarom, ktorého počas 2. kola ubil na zemi a oslávil tak svoj návrat do miesta, ktoré miluje.

Na Štvaniciach sa ukázal aj miláčik publika Attila Végh, ktorý si takéto významné podujatie rozhodne nechcel nechať ujsť. Vždy pozitívne naladený Attilka prišiel do Prahy aj svojou nádhernou polovičkou Natálkou a dokonca "Oktagonovú" premiéru si odbil aj ich mladučký synček Attilka. Pre zlatučkého Attilku to bolo prvé Oktagonove podujatie.