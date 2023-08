Rozširuje ženskú enkláva. Organizácii bojových športov OKTAGON MMA vyrukovala s novým menom pod svojimi krídlami. Najnovšie podpísala zmluvu so slovenskou bojovníčkou Veronikou Smolkovou (21).

Rodáčka z Revúcej je už niekoľko rokov členkou banskobystrického Dracula MonacoBet Gymu pod patronátu najslávnejšieho slovenského thajboxera Vlada Moravčíka. Po úspechoch pri amatéroch prešla k profesionálom, kde má zatiaľ bilanciu dve výhy a dve prehry. Zvíťazila na DFN 8 na Eliškou Pelechovou, čím si vypýtala kontrakt do americkej organizácie United Fight League. V nej najprv prehrala s Američankou Zurnou Turrey, následne vyhrala na body s Kaylou Yontef. 12. augusta podľahla ďalšej Američanke Brittney Cloudy. „Podpisujeme zmluvu s Oktagonom, na ktorú sa neskutočne teším a verím, že v tejto organizácii budem úspešná,“ okomentovala Smolková vstup do jednej z najlepších organizácií v Európe, ktorá pridala komentár: „Proti komu chceš „miláčika“ vidieť v zápase?“ Zatiaľ nie je jasné, proti komu nastúpi v prvom stretnutí pod československou organizáciou. Možno to bude už na začiatku októbra, keď sa chystá veľký turnaj v Bratislave. Zatiaľ si jej bojové zábery môžu fanúšikovia pozrieť aj na sociálnych sieťach, kde sa neukazuje len ako bojovníčka, ale rada šteklí fantázie pikantnými zábermi.