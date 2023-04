Zabudnite na súboje celebrít či fackovanie sa. Do popredia sa tlačí „fackovanie“ zadkov, až kým pozadie celkom nesčervenie. Tento bizarný šport má svoje pravidlá, outfity, rozhodcov a aj športovisko – klasickú klietku pre MMA.

Bojové športy sú vo sveta na vzostupe, ale už aj také MMA sa stáva okúkané. Preto udržať fanúšika pri tom je čoraz ťažšie. Vymýšľajú sa zápasy celebrít, fackovanie či bitky v telefónnej búdke. No prichádza ďalšia bizarná šou „Butt Slapping“. Krásne modelky sa pri nej udierajú po zadkoch. Nie je to pri tom len také bezhlavé udieranie. Má to aj pravidlá. Rozhodcovia dajú víťazstvo podľa začervenania zadku a úderu. Tá ktorá dá najtvrdší, najhlasnejší a najuspokojivejší úder, tak vyhrá.

Fanúšiukovia sa do tohto športu tak zamilovali, že žiadajú vlastnú ligu. Ich prianie sa pomaly stáva skutočnosťou. Na internete koluje ako ochutnávka video z Las Vegas, v ktorom si to vo fackovaní zadkov rozdávajú OnlyFans modelky Roxana Aiftimiei a Iuhas Alexandra Daniela.