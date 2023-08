Česi sa majú čím pochváliť. Vyrastá im ďalšia hviezda MMA. Terezie Garbaczewská sa však nestála známou len ako účastníčka reality show I Am Fighter, ale aj ako modelka.

Okrem toho, že Garbaczewská je talent v oktagone, tak sa čoraz viac presadzuje ako modelka. V súťaži Miss ČR to dotiahla do semifinále a v Miss fitness dokonca do finále. Terezia toto leto dovolekovala v Grécku na Ostrova Thassos. Bez tvrdých tréningov mala čas sa starať o svojich sledovateľov na sociálnych sieťach a posielať im pikantné pozdravy. Z každého uhla ukazovala svoj vydrepovaný zadoček a aj iné partie. Nie je na škodu kliknúť si do FOTOGALÉRIE a pozrieť si to!