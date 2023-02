Nelezú si na nervy. Pre niektorých športovcov je problém vydržať po kariére s jednou ženou, ale britský boxer David Haye (42) si užíva harmaonický život s dvomi a nezastavil sa. Dve krásky doplnila ďalšia.

Vianočné a novoročné sviatky trávil Haye s modelkou Sian Osborne (30) a speváčkou Unou Haely (41) a zdá sa, že sa v posledných dňoch pridala k ním aj tretia žena Linn Marie. Blondínka sa objavila na niekoľkých fotografiách spolu s Davidom Sianou a Unou a verejnosť špekuluje, že práve Linn je treťou do partie tohto polyamorickom vzťahu.

Majetok Hayeho po boxerskej kariére sa odhaduje približne na 20 miliónov eur. Niet divu, že sa ženy okolo neho dokážu akceptovať a dokonca prijať k sebe ďalšiu. Výstredný bývalý majster ťažkej váhy WBA je síce vo vzťahoch otvorený, ale menej otvorene už o tom rozpráva: Rád si nechávam svoje súkromie pre seba. Cez sociálne siete ľudí trochu provokujem. Čo sa však deje medzi mnou a dievčatami za zatvorenými dverami, tak to tam aj ostáva. Neprezradím vôbec nič.“ Najprv začal randiť Haye so Sianou v roku 2020 a potom sa pridala Una. Všetci traja už informovali najbližších o svojom partnerskom živote. Za chvíľu to čaká aj Linn Mariu.