Vo svete MMA má na konte sedem profesionálnych víťazstiev a stále žije sen o UFC, no kráľovské peniaze zarába sexi bojovníčka Alice Ardeleanová mimo klietky vlastným telom.

Dnes už nie je nič výnimočné, že športovkyne spoplatňujú svoje pikantné zábery na sociálnej sieti pre dospelých, vďaka ktorej zarobia toľko, čo by možno nezarobili za celú športovú kariéru. Alice tvrdí, že bez týchto zárobkov by nebola schopná financovať svoju kariéru bojovníčky.



„Rýchlo som si získala veľa predplatiteľov. Samozrejme, dostávam aj veľa nepríjemných správ, kde mi píšu: „Kde je tvoja dôstojnosť?“ Ja však hovorím, že dôstojnosť vám účty nezaplatí. Je dôstojné pracovať osem hodín denne, päť dni v týždni až do smrti? Kde je tam dôstojnosť?“ hovorí na rovinu Alice.



Hoci tvrdí, že predávanie obnažených záberov jej vynáša dosť na to, aby nemusela bojovať v klietke, ona sa však naďalej venuje kariére bojovníčky a žije svoj sen o zápasoch v najprestížnejšej organizácii sveta UFC.