Dobitý a s prehrou. Tak dopadol zápas proti Patrikovi Kinclovi pre Karlosa Vémolu, ktorý prehovoril o tvrdej porážke.

Zápas sa odohrával najmä pri pletive. Vémola sa snažil dostať Kincla na zem, čo je Karlosov obľúbený typ boja, ale nepodarilo sa mu to. Kincl svojho súpera zasypával údermi lakťami a kolenom. Napriek tomu, že Vémola mal od úderov extrémne napuchnutú a zdeformovanú tvár, myslel si, že je to on, kto má navrch.

„Do piateho kola som šiel s tým, že vyhrávam. Keby som vedel, že to tak nie je, nastúpil by som do posledného kola inak a pokojne by som riskoval aj to, že sa nechám knokautovať. Patrik je šampión, tak to jednoducho je. Pokiaľ chcete šampióna zdolať, musíte ho prejsť alebo ukončiť, a to sa mne, bohužiaľ, nepodarilo,“ napísal Vémola na sociálnej sieti.

Pred zápasom uverejnil na instagrame zábery z brutálneho zhadzovania váhy, za jeden deň schudol šialených 12 kíl, aby sa zmestil do váhovej kategórie. S tým je už podľa Vémolu koniec.

„To, čo som spôsobil mojej rodine, kamarátom, tímu a všetkým okolo kvôli zhadzovaniu do kategórie do 84 kíl už opakovať nebudem, takže do tejto váhy sa vracať nechcem. Žiadne ďalšie hazardovanie s vlastným zdravím. Sú tu na to mladší a lepší chlapci a moje telo to už proste nedáva, to je fakt.“

Vémola bol fanúšikmi kritizovaný za to, že svojmu premožiteľovi nepodal ruku a nepreukázal mu tým rešpekt. Po ohlásení výsledku, navyše, mimoriadne rýchlo „utiekol“ z klietky.

„Mrzí ma, že som nedorazil na pozápasovú tlačovku, ale bohužiaľ si to moje oči v zápase dosť odniesli a musel som ísť rovno do nemocnice na vyšetrenia. Kto ma pozná, vie, že rešpektujem súpera a dokážem aj po prehre plniť svoje povinnosti, ale zdravie bolo prednejšie,“ zakončil Vémola.