Mala dôvod na dvojnásobnú oslavu. Monika Chochlíková zažila cez víkend v Trenčíne nezabudnuteľný večer.

Slovenská thaiboxerka v súboji s Taliankou Pircherovou obhájila titul majsterky sveta, to však zo šťastných momentov nebolo všetko. Krátko po zápase sa priamo v ringu zasnúbila s dlhoročným priateľom a trénerom v jednej osobe Tomášom Tadlánkom. „Najprv som neverila vlastným očiam, že sa niečo také deje, bola som ešte v takom tranze zo zápasu, čo sa mi v ňom podarilo. Potom sa otočím a tam Tomáš kľačí na jednom kolene. Asi prvá myšlienka, ktorá mi tam prebehla hlavou, bola, že konečne po jedenástich rokoch by už asi bolo načase,“ priznala nám so smiechom Chochlíková.

Množstvo gratulácií, ktoré jej prišlo k zápasu aj zásnubám, jej mobil nezvládol. „Zhorel mi z toho mobil, musela som si ho nabíjať trikrát, a to má bežne celkom dobrú výdrž. A aj tak som ešte nestihla každému odpísať. Tipujem, že to bude taký týždňový maratón, kým sa mi to podarí,“ priznáva.

Jej priateľovi sa pripravované pokľaknutie darilo pomerne dobre utajiť, hoci Monika predsa len mala jednu indíciu. „Veľmi často chodil do jedného zlatníctva. Problém však bol, že toto zlatníctvo nás sponzorovalo aj na predošlých galavečeroch. Tým pádom som nevedela, či Tomáš rieši sponzoring, alebo niečo viac. V porovnaní s predošlými galavečermi tam chodil až príliš často, a to sa mi nezdalo. Keďže som však riešila prípravu na zápas, v ktorej sa mi prihodilo aj zranenie, takéto veci som vypúšťala z hlavy.“

Chochlíková sa pochválila zásnubným prsteňom aj na sociálnej sieti. „Myslím, že sa Tomáš trafil do môjho vkusu. Ja príliš nenosím prstene, náhrdelníky a podobné doplnky, keďže neustále trénujem. Mám však veľmi rada jednoduché veci, ktoré nie sú brutálne veľké a prehnané, takže Tomáš sa trafil do vkusu aj do veľkosti,“ chváli svojho snúbenca bojovníčka, ktorá už vie, kedy sa chce vydať: „Už sme sa o tom bavili a zhodli, že to chceme stihnúť do roka. Chceme mať svadbu, keď je teplo, takže to plánujeme spraviť niekedy v lete, možno v júni.“

Kým majsterka sveta bude mať celý týždeň čo robiť, aby odpísala na gratulácie, jej snúbenec bude chcieť najmä dospať náročný víkend. „Po zápase sme oslavovali, zatvárali sme afterpárty. Prišli sme domov asi o pol piatej ráno, Tomáš v noci riešil ešte organizačné veci, takže on išiel spať až o siedmej. Nechávam ho teraz dospať, aby nedostal infarkt dva dni po zásnubách,“ zakončila s úsmevom Chochlíková.