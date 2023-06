Cage girl z Oktagonu: Počas zápasu som to schytala do tváre. Bojovník ma žiadal o ruku

Pohľad na krv jej nerobí problém, hoci usmievať sa v klietke tesne potom, ako vidí bolestivé zranenie bojovníkov, jej dáva zabrať. Sandra Šinová pracuje v organizácii Oktagon ako cage girl, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou galavečerov bojových umení. Slovenka sa tento rok stala v hlasovaní fanúšikov najobľúbenejšou cage girl spomínanej organizácie.

Ako ste sa dostali k práci cage girl?

V lete 2020 som išla na natáčanie videoklipu Dominiky Mirgovej. Bola tam jej kamarátka, ktorá je terajšia pravá ruka Pavla Nerudu. Spýtala sa ma, či by som nechcela robiť cage girl. Hovorím: jasné, pokojne môžem. Hoci som nevedela, čo to vlastne je, hneď som prikývla. (smiech)

Ako vyzeral pohovor na túto pozíciu?

Podľa toho, čo viem, ma spomínaná Dominikina kamarátka ukázala organizátorom, ktorí to odsúhlasili. Casting prebiehal tak, že som naostro skúšala v klietke prácu cage girl, aby zistili, ako mi to ide.

Mali ste pred touto prácou nejaký vzťah k bojovým športom? Sledovali ste zápasy?

Absolútne. (smiech) Práveže som na tento šport predtým veľmi nadávala. Nechápala som, ako môžu ľudia sledovať šport, v ktorom sa dvaja ľudia bijú v klietke až do krvi. Teraz to však vnímam úplne inak, môj názor sa zmenil. Už to nevidím len ako nejakú krvilačnú bitku. Môj názor zmenilo aj to, keď som spoznala viacerých bojovníkov osobne, rozprávali sme sa a spoznala som ich cestu do ringu a do klietky, viem, čo všetko pre to spravili. Vidím do toho hlbšie, ako keď som to pozerala len v televízii a videla len to, ako sa išli biť.

Veľa žien neznesie krvavé bitky, resp. pohľad na krv. Ako ste na tom vy?

To mi práveže vôbec nevadí. Už som to aj ja párkrát schytala krvou, keď som sedela pod klietkou a niektorý z bojovníkov to schytal tak, že to doletelo až na mňa, či už na oblečenie, alebo rovno na tvár.

Sandra Šinová je v klietke neprehliadnuteľná, patrí medzi najobľúbenejšie cage girls. Zdroj: archív Sandry Šinovej / Oktagon MMA

Cage girl sa musí neustále usmievať do kamery, keď ide na pľac. Keď však vidíte škaredé zranenia a iné bolestivé momenty, asi to nie je úplne jednoduché. Musíte sa občas premáhať?

Väčšinou sa snažím nepozerať na zraneného bojovníka, už len z úcty k nemu, keď vidím, že má dačo zlomené alebo mu prišlo zle a potreboval kýblik. Vtedy sa tam radšej nepozeráme. Nie je dvakrát príjemné sa usmievať potom, ako vidíte človeka trpieť.

Vďaka farbe pokožky ste počas galavečerov predsa len neprehliadnuteľná medzi ostatnými cage girls. Stal sa vám nejaký nepríjemný zážitok v súvislosti s rasizmom?

Musím zaklopať na drevo, ale zatiaľ sa mi žiadny nepríjemný zážitok spojený s rasizmom v Oktagone nestal. Skôr si pamätám len na otázku z publika, že čo robí Slovenka v Oktagone. Pričom je to česko-slovenská organizácia a je v nej veľmi veľa Slovákov, čo niektorí ľudia asi nevedia.

Na pozíciu cage girl sú isté fyzické požiadavky. Udržujete sa nejako špeciálne vo forme, či už tréningmi, alebo stravou?

Cvičím dva-trikrát do týždňa, aby som nejako vyzerala, hlavne keď máme na sebe počas galavečera také oblečenie, že nosíme športovú podprsenku a legíny, takže nám je vidno brucho. Snažím sa teda, aby to aspoň nejako vyzeralo. (smiech) Stravu nejako nehrotím. Jediné, čo sa snažím dodržiavať, je dostatočný prísun proteínov a vlákniny. Vločky si dávam každý deň, inak stravu neriešim.

Koľko si zarobíte za jeden galavečer v Oktagone?

Záleží to od toho, kde sa galavečer koná. Keď je to niekde, kde sa mi veľmi nechce ísť, tak je to viac. Bola som zvyknutá chodiť na Oktagon do Bratislavy, Brna, Prahy a Ostravy. Bol však galavečer aj v Mníchove, čo boli hodiny cestovania navyše, vtedy som si vypýtala viac. Môžem však prezradiť toľko, že zárobok sa pohybuje v niekoľkých stovkách eur.

Ktorý bojovník je váš obľúbený z česko-slovenskej scény a prečo?

Z hľadiska sympatií, keďže sledujem tohto bojovníka už tri roky, odkedy som v Oktagone, tak určite Rony Paradeiser. A dôvod? On je jediný človek, ktorý keď ide do ringu, usmeje sa na nás. Chápem, že bojovníci majú horúce hlavy a musia sa sústrediť na svojho súpera. Rony je jediný človek, ktorý sa na nás pred zápasom usmeje, pozdraví a je na nás milý. Ostatní na nás buď zazerajú, prípadne buchnú ramenom, akoby sme tam ani neboli.

A ktorý bojovník má vaše sympatie mimo spomínaných krajín?

Momentálne Losene Keita, s ním je naozaj sranda. Tiež si s ním viem dobre pokecať, viac ako s inými bojovníkmi. Neviem, či sa ma hanbia, ale väčšinou keď idem vo výťahu, tak sa na mňa ani nepozrú. Keita však nemá problém.

Prichádzate počas galavečerov do kontaktu s bojovníkmi, napríklad v zákulisí?

Počas galavečera sa stretneme maximálne vtedy, keď potrebujem ísť na toaletu, prebehnem okolo šatne a vidím, že tam sú, prípadne na chodbe, keď sa pripravujú. Viac sa stretneme v hoteli, napríklad na raňajkách či vo výťahu.

„Šmírujú“ váš profil na instagrame? Dostávate od nich srdiečka na fotky či ponuky na rande?

Z tých, ktorí ma po galavečeroch pozývajú na rande, sú momentálne skôr tréneri bojovníkov. Je tam však aj jeden bojovník, ktorý ma doslovne žiadal o ruku. Povedala som mu, že na to nie som pripravená. Povedal mi, že s ním budem pripravená. (smiech) Meno však radšej neprezradím.

Dnes sú populárne aj zápasy v klietke, kde si to medzi sebou rozdávajú známe tváre mimo sveta MMA. Dostali ste aj vy takú ponuku?

Dostala som ponuku z Clash of the Stars. Hneď som však odmietla. Dôvodov bolo viacero. Jeden bola moja práca videotvorcu, kde potrebujem mať v poriadku svoju tvár. Druhý dôvod je moja astma. Tri kolá po päť minút by som asi neudýchala. Bolo by to prvých päť a hotovo.