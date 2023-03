Patrí medzi najväčšie biatlonové talenty nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. Jakub Borguľa sa stal majstrom sveta vo vytrvalostných pretekoch kadetov na MS mládeže.

Počas sezóny sa trápil

Zo svetového šampionátu má Borguľa už štvrtý cenný kov. Minulý rok na MS v USA získal zlato v stíhacích pretekoch a získal striebro v šprinte a vytrvalostných pretekoch. Práve v poslednom type pretekov berie z MS v kazašskom Ščučinsku zlatú medailu.



Talentovaný Slovák pritom vo vytrvalostných pretekoch nezačal ideálne. V úvodnej streľbe v ľahu urobil jednu chybu, ktorá znamená jednu trestnú minútu. Čo však bolo dôležitejšie, odvtedy trafil všetky terče a okrem streleckej gradoval aj jeho bežecký výkon. Borguľa skončil prvý pred Nórom Sivertom Gerhardsenom s náskokom len 7,4 sekundy.



„Sú to neuveriteľné pocity, pretože som nevedel, či budem môcť dosahovať znova takéto výsledky. Je to veľmi ťažké dva roky za sebou získať medailu,“ komentoval svoj úspech Borguľa pre slovenskybiatlon.sk a dodal, že mu vyhovovali podmienky počas pretekov:



„Trať bola výborná, vietor nefúkal tak ako po minulé dni. Nemohlo to už ani lepšie vyjsť. Bol som počas sezóny dosť chorý, trochu som sa trápil, a tak som rád, že to v závere znova vyšlo. Som extrémne šťastný.“



Vytrvalostné preteky na 12,5 km mužov: 1. Jakub BORGUĽA (SR) 35:29,2 (1), 2. Sivert Gerhardsen (Nór.) +7,4 s (2), 3. Matija Legovič (Chor.) +10,2 (2), ... 26. Michal ADAMOV +3:32,3 (2), 51. Martin CIENIK +6:32,3 (6), 54. Adam ČERNÁK (všetci SR) +7:18,9 (4)

Bývalého tenistu inšpirovala Nasťa

Dvojnásobný majster sveta mohol robiť úplne iný šport, Borguľa ako dieťa začínal s tenisom. Neskôr ho však prestal baviť. „Prišlo mi, že tréningy sú stále o tom istom, každý trénuje sám, takže to bolo príliš individuálne. Povedal som rodičom, že chcem s tenisom skončiť, spýtali sa ma, aký šport by som chcel robiť, vybral som si biatlon,“ spomínal biatlonista v rozhovore pre Šport24.sk po minuloročnom zlate z MS.



Borguľu inšpirovala jedna z najúspešnejších biatlonistiek, aká kedy Slovensko reprezentovala. „V tom čase sa veľmi darilo Nasti Kuzminovej, sledoval som ju v televízii. Aj otec mi navrhol, či nechcem robiť práve biatlon. Porozmýšľal som nad tým a rozhodol sa. Nevedel som, či mi to vydrží a ako dlho ho budem robiť, za pokus to však stálo.“

Borguľa po minuloročnom zlate z MS: