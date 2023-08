Mladšia zo sestier Fialkových, Ivona, sa po minulej sezóne rozhodla ukončiť kariéru. Pre mnohých to bolo veľké prekvapenie, veď rodáčka z Brezna má len 28 rokov a stále mala veľa pred sebou. Zmes zranení a náročnosť robiť biatlon v slovenských podmienkach však prevážili odhodlanie pokračovať a tak sa Ivona teraz už teší na novú životnú kapitolu bez vrcholového športu.

Dlho ste rozmýšľali nad koncom kariéry?



Áno, je pravda, že s myšlienkou konca kariéry som sa pohrávala dlhšiu dobu. Po minuloročnej olympijskej sezóne som uvažovala ako ďalej. Nakoniec som sa však dokázala namotivovať, nastavila som si nové ciele, nové fungovanie tímu a tešila som sa na sezonu na ktorú som bola veľmi dobre pripravená. Potom však prišli zdravotné problémy s ktorých som sa počas zimy nedokázala na 100% dostať späť do formy.

Kedy prvýkrát prišla myšlienka, že biatlon necháte?



Reálne som nad tým uvažovala už počas sezóny, keď sa mi vracala choroba a ja som vedela, že takto to ďalej nepôjde ani čo sa športu týka a ani mňa ako človeka, ktorý má pred sebou ešte celý život. Vždy som vedela počúvať svoje telo. Pre vrcholového športovca je to veľmi dôležité a tentokrát mi telo dalo najavo, že stačí.

Čo bolo hlavným spúšťačom, že k tomu prišlo?



Už spomínané zdravotné problémy boli rozhodne spúšťačom. Keď zimnému vrcholovému športovcovi chýba jedna imunitná dráha, nedá sa s tým nič zásadné urobiť. Ale aby som bola úprimná, dôvodov bolo viac. Dlhé roky sme fungovali ako samostatný tím, pretože inak to nešlo ak sme chceli konkurovať svetu. Bolo to náročné, pretože mimo športovania sme museli riešiť kopu iných vecí čo si športovci z veľkých bohatých krajín nevedia ani predstaviť. Dala som do toho všetko, biatlon bol môj život a na konci toho celého som mala pocit, že sa mi to dostatočne nevracia v podobe výsledkov. Nastavila som si zrkadlo a rozhodla sa posunúť ďalej.

Vaša sestra sa plánuje po tehotenstve vrátiť, myslíte, že vy nebudete mať túžbu sa vrátiť do športového kolotoča?



O tom, či sa sestra k športu vráti, môžeme momentálne iba polemizovať. Budem ju podporovať nech sa rozhodne akokoľvek, ale pre mňa je návrat k vrcholovému športu už nereálny. Ale ako sa hovorí, nikdy nehovor nikdy. Momentálne si užívam to hobby športovanie pre radosť a pre zdravie. Mám z toho úplne iné pocity ako keď som musela, teraz si to užívam.

Aké sú vaše ďalšie plány, keď už sa nebudete naplno venovať biatlonu?



Uvidíme čo prinesie život. Stále je to čerstvé a ja si užívam zaslúženú pauzu. Chcela by som byť nápomocná v našej rodinnej firme a venovať sa projektom, ktoré sú rozbehnuté ešte z mojej aktívnej kariéry.

Čo vás aktuálne najviac zamestnáva?



Aktuálne ma najviac zamestnáva sťahovanie, ktoré je ďalšou veľkou zmenou v mojom živote. Rozhodla som sa, že keď už zmeny tak na všetkých frontoch.