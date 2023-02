OBERHOF - Švédska biatlonistka Hanna Öbergová zvíťazila v hromadných pretekoch na majstrovstvách sveta a v nemeckom Oberhofe si pripísala druhé zlato. V nedeľu spravila dve chyby na strelnici a do cieľa prišla v čase 36:48,0 minúty. Druhá skončila Nórka Ingrid Landmark Tandrevoldová (+4,8 s) a tretia finišovala Francúzka Julia Simonová (+20,8 s). Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková išla tri trestné kolá a obsadila 16. miesto so stratou 1:26,3 min.

V nedeľňajších pretekoch v daždivom počasí sa v úvodnom kole nevytvorili žiadne väčšie rozdiely a na prvej ležke trafilo všetkých päť terčov až 21 z 30 pretekárok. Medzi nimi aj Bátovská Fialková, ktorá vyšla zo strelnice s desaťsekundovým mankom na prvú Linn Perssonovú, za ktorou išli Dorothea Wiererová a Anais Chevalierová-Bouchetová. Jediná Slovenka na štarte minula na druhej položke jeden terč a musela ísť na trestné kolo. Perssonová so Chevalierovou-Bouchetovou boli bezchybné, za nimi išla tretia Lisa Theresa Hauserová. Bez chyby na strelnici zostalo už len sedem biatlonistiek. Líderka celkového poradia SP i disciplíny Julia Simonová minula jeden terč na oboch položkách, ale rýchlym behom stiahla stratu a bola priebežne ôsma.



Po prvej stojke sa zoradili na čele dve Francúzky - čistá Chevalierová-Bouchetová a Simonová. Za nimi nasledovali Hanna Öbergová a Ingrid Landmark Tandrevoldová. Bátovská Fialková bola s dvoma chybami priebežne osemnásta. Po záverečnej stojke museli obe Francúzky na jedno trestné kolo, Švédka strieľala rýchlo a presne a vybehla s päťsekundovým náskokom pred Nórkou. Simonová však strácala len osem sekúnd, okamžite sa dostala pred Tandrevoldovú a stíhala Öbergovú. Dvadsaťsedemročná Švédka si v závere prvú priečku ustrážila a v Oberhofe zaznamenal druhé zlato po vytrvalostných pretekoch. Okrem toho získala aj striebro v šprinte a bronz v štafete a stala sa najúspešnejšou biatlonistkou šampionátu. Na MS nazbierala dokopy už jedenásť medailí, tri zlaté. Simonovej na konci došli sily a pre striebro si prišla Tandrevoldová. Bátovská Fialková minula jeden terč aj na poslednej streľbe, no nakoniec sa posunula na 16. miesto so stratou 1:26,3 minúty na víťazku.



"Je to ako splnený sen, veľmi si to užívam. Po dvoch trestných kolách v ležkách to bolo ťažké. No v poslednom kole som sa dostala dopredu a vedela som, že musím ísť stále naplno, aby som to zvládla. Inšpirovalo ma to, čo sa dnes podarilo našich chalanom," uviedla víťazka. Jej krajania Sebastian Samuelsson a Martin Ponsiluoma si podelili prvé dve miesta v hromadných pretekoch mužov.