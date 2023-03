Zvládol prípravu na maturitné skúšky aj majstrovstvá sveta, z ktorých aj tento rok priniesol domov zlatú medailu. Biatlonistu Jakuba Borguľu (18) zaň aj tento rok odmenili starí rodičia: dedko peniazmi, babka chutným koláčom.

V rozhovore s Jakubom Borguľom sa dočítate: Či bolo náročnejšie získať prvé zlato na MS minulý rok, alebo ho obhájiť tento rok

Čo sa stalo v úvodnej streľbe jeho zlatých pretekov, keď minul výstrel

Čím ho za zlato odmenili babka s dedkom

Či bola strava v Kazachstane lepšia ako minulý rok na MS v Amerike

Ako vyzerala jeho príprava na maturitné skúšky

Či mal väčší stres na maturite alebo na MS v biatlone

S akými problémami sa pasoval počas sezóny

Vraví sa, že obhájiť pozíciu majstra sveta je náročnejšie, ako získať zlato prvýkrát. Potvrdilo sa to aj vo vašom prípade?

Áno, je to náročnejšie. Pri obhajobe majú všetci veľké očakávania, je to väčší tlak. Minulý rok som ani ja nemal od seba také očakávania, bol som rád, keď to vyšlo. Tento rok to bolo iné. Nemal som však extra stres, pretekám rád a nebojím sa toho. Pred sezónou aj počas nej som bol chorý, takže na majstrovstvách sveta som bol tak nastavený, že aj keby sa medaila nepodarila, nebol by som extrémne sklamaný.

Vytrvalostné preteky na MS ste nezačali najlepšie, hneď v úvodnej ležke ste minuli druhý výstrel. Čo sa vám premávalo hlavou potom, ako sa hneď prvá streľba nezačala pre vás úplne ideálne?

Bol som pomerne dobre vydýchaný, vedel som, že na vytrvalostných pretekoch potrebujem hlavne dobrú streľbu. Presne v momente, keď som išiel vystreliť, tribúna zakričala na domáceho pretekára, tak som sa strhol a vystrelil mimo. Ostatné rany však už boli v poriadku, tak som sa nebál a povedal som si, že viem zastrieľať čisto.

Minulý rok vám strava počas MS v Amerike nevoňala. Ako to bolo v Kazachstane?

Jedlo bolo celkom v pohode, servírovali nám aj tradičnú európsku stravu ako ryža s mäsom, opekané zemiaky, kašu, ale mali sme aj mäso na ázijský spôsob. Bolo to oveľa lepšie ako minulý rok v Amerike, so stravou som bol v Kazachstane spokojný.

Za minuloročné zlato vás babka odmenila rezňami, dedo peniazmi. Čo si pre vás pripravili po tohtoročnom majstrovskom titule?

Od deda som zase raz dostal peniaze, babka mi napiekla môj obľúbený jablkový koláč. Ten mám od nej najradšej.

Koľko správ vám po zlatej medaile prišlo a kto všetko vám gratuloval?

Na instagrame ma zdieľala a gratulovala mi Nasťa Kuzminová, môjmu otcovi písal Matej Tóth. Celkovo bolo správ a gratulácií veľa, to vždy veľmi poteší. Snažil som sa odpisovať, ale pretekali sme ešte v ten deň pomerne neskoro večer, tak som ani na všetky správy nestihol odpísať.

Ako vás v škole vítali spolužiaci po návrate z MS?

Nijako extra ma nevítali. Hneď ako som sa vrátil do školy, sme písali maturity, takže každý sa sústredil hlavne na ne, ale samozrejme, všetci mi zagratulovali. Prileteli sme v utorok, takže slovenský jazyk som už nestihol, túto skúšku musím písať začiatkom apríla, angličtinu s matematikou som však stihol.

Stíhali ste sa pripravovať na maturitné skúšky?

Angličtinu viem, takže na tú som sa nijako extra nepripravoval. Testy na matematiku som však vypracovával aj v Kazachstane počas MS, ale aj pred nimi, aby som na maturitu nešiel úplne nepripravený.

Čo bolo stresujúcejšie? Maturita či majstrovstvá sveta?

Určite majstrovstvá sveta. (smiech) Pred maturitami som nemal stres, ale pred pretekmi na majstrovstvách sveta tam nejaký bol.

Aký ste študent?

Myslím, že na to, koľko kvôli biatlonu vymeškávam, mám pomerne dobré známky. Som na gymnáziu a mám jednotky, dvojky, občas nejaká trojka.

Maturitu zo slovenského jazyka ste nestihli. Pozerali ste si však slohové témy? Ktorú by ste si vybrali?

Priznám sa, že som si témy ani nepozeral, ale počul som, že boli celkom ľahké, takže hádam by som si niečo vybral. Slohy mi však príliš nejdú. Priznám sa, že skôr by som ich napísal v angličtine ako v slovenčine.

Sezóna sa končí, je čas rekapitulovať. Ako ju hodnotíte?

Som rád, že sa mi na juniorských pretekoch podarilo trikrát umiestniť v TOP 20, to bol veľký úspech. Som spokojný aj s majstrovstvami sveta, aj keď ďalšie preteky po tých zlatých mi už nevyšli. Som rád, že aspoň na tých jedných som dokázal podať svoj najlepší výkon. Sezónu hodnotím ako veľmi úspešnú.

Po zlate z MS ste hovorili, že ste sa počas sezóny trochu trápili. S akými problémami ste sa pasovali?

Pred sezónou som mal monokukleózu, počas nej ma občas potrápili bolesti hrdla, sople či kašeľ. Nie je to nič hrozné, ale nedá sa vtedy trénovať úplne naplno, pretože keby som to skúšal, akurát si zdravotný stav zhorším, týždeň nemôžem trénovať a to je veľa času počas sezóny.

Keď som sa vás v našom rozhovore po zlate z minuloročných MS pýtal na ciele na túto sezónu, hovorili ste, že cieľom je zopakovať úspechy z tej, ktorá končila. Aké sú vaše ciele do ďalšej sezóny?

Už som v juniorskej kategórii, tam to bude oveľa ťažšie. V biatlone je veľký rozdiel medzi juniormi a kadetmi. Budem sa snažiť hlavne zlepšiť. Teraz keď som bol medzi juniormi v TOP 20, skúsim byť v TOP 10 na juniorských súťažiach a majstrovstvách sveta.