BRATISLAVA – Mal po kom zdediť gény! Bežeckému lyžovaniu sa vo veľkom začal venovať aj syn našej trojnásobnej olympijskej víťazky v biatlone Anastasie Kuzminovej (38) Jelisej (15). V rozhovore pre Šport24.sk úspešná športovkyňa prezradila, ako vníma počínanie svojho syna, v čom sú si podobní a či jedného dňa presedlá na biatlon ako jeho slávna mama.

Odkedy sa Jelisej venuje bežeckému lyžovaniu?

- Na bežkách je odmalička. Mal 1,5 roka, keď už vedel chodiť a rovno chcel „chodiť“ aj na lyžiach, presne ako jeho rodičia. Vydržalo mu to až doteraz, no ešte pred rokom bol jeho tréning skôr o tom, aby sa hýbal. Nebol zameraný na konkrétne ciele. Takže sa dá povedať, že sa cieľavedome začal venovať bežeckému lyžovaniu od 15 rokov.

Má na konte už aj nejaké úspechy?

- Táto sezóna je pre neho prvá súťažná, hoci už vlani skúšal pretekať. Momentálne sa porovnáva so slovenskými športovcami v jeho vekovej kategórii, čo je ročník narodenia 2007. Otestoval sa už aj so staršími pretekármi v rámci pretekov FIS na Slovensku, v Poľsku a v Českej republike.

Ako sa na jeho výkony zatiaľ pozeráte vy?

- V tomto veku je dôležité nepremotivovať športovca a nenaháňať sa za výkonmi. Treba sa zamerať na kvalitu a pravidelnosť tréningového procesu a príliš nezaťažiť mladý rastúci organizmus. Výkony prídu v ten správny čas.

Keď sa mu snažíte poradiť, čo môže zlepšiť, berie si vaše slová k srdcu?

- Jelisej trénuje v našej skupine Kuzmina Team spolu s biatlonistami, ale bez zbrane, kde je jedným z trénerov môj manžel Daniel. Venuje sa mu navyše aj doma vo voľnom čase. Ja som skôr poradca na vyžiadanie. Radiť vlastnému synovi nie je vôbec ľahké. Neuvažujem pri ňom rovnako ako pri ostatných, pretože ho poznám lepšie. A keďže som pre neho najprv mama, až potom odborník, ešte stále k nemu hľadám správnu cestu.

Ako vnímate jeho potenciál – veríte, že jedného dňa môže nadviazať na vaše úspechy?

- Myslím si, že potenciál má a aj dobrý genetický základ. Má chuť, snahu a záujem pracovať na sebe. Sú to však práve úspechy rodičov, ktoré môžu byť pre deti dosť ťažkým bremenom zodpovednosti. Preto neradi porovnávame alebo mu určujeme smer tým, že má nadviazať na moje úspechy. Má ísť svojou cestou a budeme radi, ak uspeje.

Plánuje Jelisej presedlať na biatlon alebo ostane skôr pri bežkách?

- Momentálne ho baví a zaujíma bežecké lyžovanie, konkrétne klasický štýl je jeho obľúbený. Biatlon ho zatiaľ neláka, no ak by sa v budúcnosti zahrával s touto myšlienkou, rozhodnutie bude iba na ňom. Pomocnú ruku mu podám až vtedy, keď ma o to požiada. Tlačiť ho do toho nebudem.

V čom vám váš syn pripomína samú seba ako úspešnú športovkyňu?

- Zatiaľ v ňom vidím veľmi podobné zapálenie pre tréningový proces. Napríklad, ak počas dvojhodinového tréningu najazdí 27 kilometrov, tak tréning neukončí dovtedy, kým neodjazdí zvyšné tri kilometre, aby to zaokrúhlil. Na tie sa sústredí ešte viac, aby boli kvalitné a nielen do počtu.

Ako momentálne vyzerajú vaše bežné dní?

- Ešte stále som súčasťou niekoľkých projektov, ale pracujem aj na vlastných. Jeden z nich je Kuzmina Team, kde sa venujem mladým biatlonistom ako odborný konzultant. Snažíme sa ich kvalitne pripraviť na vstup do slovenskej reprezentácie o niekoľko rokov.

Ako to celé vníma samotný Jelisej? Viac nájdete na ďalšej strane!