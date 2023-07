Našla Anastasia svojho nástupcu? Syn Jelisej rastie ako z vody a disponuje skvelými fyzickými parametrami na úspech v disciplíne beh na lyžiach. Jelisej iba nedávno oslávil 16. narodeniny, no rodičia chcú iba to, nech je z neho dobrý človek!

Mama Anastasia patrí medzi najúspešnejšie športovkyne v histórii Slovenska, počas svojej legendárnej kariéry získala 6 medailí z OH, 3 cenné kovy na MS a vo Svetovom pohári získala trikrát malý glóbus. Anastasia bola najmä skvelou bežkyňou a väčšinu času patrila medzi tie najrýchlejšie biatlonistky sveta. S puškou to už nebolo vždy také slávne, no jedno bolo jasné. Ak Anastasia streľbu zvládla, tak sa Slovensko mohlo tešiť na fantastický výsledok.

Syn Jelisej ide v stopách rodičov a taktiež sa venuje zimným športom. Čoraz intenzívnejšie sa sústreďuje na beh na lyžiach, čomu sa profesionálne venoval jeho ocino Daniel. Anastasia stála na bežkách už v útlom veku, Daniel bol profesionál, čiže mladý Jelisej by mal mať perfektný genetický základ na sľubnú kariéru. Pri oslave 16. narodenín mu rodičia popriali následovné. "Už je z nášho syna riadne veľký chalan. Svojou výškou predbehol všetkých členov rodiny a prajeme mu, nech prebieha aj naďalej, ale aj výkonnostne v škole, športe, umení a vedomostne. A nech je z teba hlavne dobrý človek."

Anastasia spolu s Danielom nechávajú synovi voľnú ruku. Nechcú ho tlačiť do ničoho na silu, pretože vedia, že aká náročná dokáže byť cesta športovca, ktorý sa chce predrať až na vrchol. "Nech sa rozhodne sám. Viem, aký je ťažký život profesionálneho športovca." Ako vyrástol syn hviezdnych športovcov si POZRITE v našej galérii.