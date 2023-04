Náročná biatlonová sezóna je na konci, blížia sa teplejšie mesiace. Zimné športy idú na druhú koľaj a športovci, ktorí v nich súťažia, sa rozlietali po dovolenkách.

Pauzu naplno využíva aj Paulína Bátovská Fialková. Naša elitná biatlonistka si to namierila priam do raja. Fanúšikom posiela pozdravy zo slnečných Maledív a veru je sa na čo pozerať. Krásna Slovenka si užíva nádhernú prírodu a priezračné more: "Čaute, hlásim sa z tepla, tak veľmi som to už potrebovala," napísala na Instagrame.

Bátovská Fialková má za sebou pomerne vydarenú sezónu, tretiu najlepšiu v kariére. V rozhovore pre sport.aktuality.sk však priznala, že v závere už išla z posledných síl: "Keďže som to mala nastavené tak, že od začiatku sezóny som chcela dosahovať dobré bežecké výkony a vyskúšať, koľko vydržím, v závere som už cítila úbytok síl." Krásne Maledivy jej teraz pred prípravou na ďalší ročník pomôžu načerpať novú energiu a biatlonistka verí, že bude ešte úspešnejšia. VIAC SI POZRITE TU!