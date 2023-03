Talianska biatlonistka Dorothea Wiererová zvíťazila v nedeľných pretekoch Svetového pohára s hromadným štartom vo švédskom Östersunde. Na štyroch streľbách neminula ani raz a pripísala si druhé prvenstvo v sérii, keď uspela aj vo štvrtok vo vytrvalostných pretekoch.

Slovenská reprezentantka Paulína Bátovská Fialková obsadila 16. miesto s mankom +1:33,6 min, keď minula dvakrát.

Na druhej priečke dobehla taktiež bezchybná Francúzka Lou Jeanmonnotová s odstupom 6,3 sekundy. Tretia pozícia patrila vedúcej žene priebežného poradia SP i disciplíny Julii Simonovej. Francúzka udávala tón pretekov, no jedinú chybu si nechala na úplne posledný výstrel a do cieľa dobehla s odstupom +11,1.

Wiererová zvíťazila druhýkrát v sezóne a celkovo má v kariére na konte 16 individuálnych triumfov v SP. Simonová urobila dôležitý krok k zisku veľkého i malého krištáľového glóbusu. Na poslednom podujatí sezóny v Osle ju čakajú ešte tri štarty, vrátane "masáku."

"Dnes som si stanovila cieľ, strieľať ako v individuálnych pretekoch a taktika mi vyšla. Nemyslím si, že mám najlepšiu formu v sezóne, iba sa snažím sústrediť na seba. Z Francúzok som mala obavy, sú veľmi rýchle. Dnes mi však sadli podmienky, Östersund mám naozaj veľmi rada," povedala podľa biathlonworld.com Wiererová.

Bátovská Fialková ani raz nepochybila na ležke a v prvej polovici pretekov sa držala na hranici prvej desiatky. Prvýkrát minula až 13. terč a v stojke potom minula ešte raz a to na štvrtej položke celkovo 19. terč. "Po čistých ležkách som sa pohybovala vpredu, bolo to pekné. Potom prišli chybičky na stojke, na druhej stojke mi to nepadlo iba tesne. Prepadla som sa, ale stále som bojovala, hoci je záver sezóny a moja baterka je už na bode mrazu. Ešte ma čakajú tri štarty v Osle, dám do toho maximum," zhodnotila svoje vystúpenie Bátovská Fialková pre server slovenskybiatlon.sk.