Už tento rok v septembri to bude presne dvanásť mesiacov, čo vozidlá s namontovaným predným brzdovým svetlom začali jazdiť po slovenských cestách. Za ten čas si získalo mnohých fanúšikov, a to aj medzi významnými osobnosťami.

Cítiť sa bezpečne na cestách či už ako vodič motorového vozidla, cyklista, alebo chodec je jednoznačnou potrebou každého účastníka cestnej premávky. Práve bezpečnostný prvok slovenského inovátora Ľubomíra Marjaka má prispieť k zníženiu počtu dopravných nehôd. Preto sa tento nápad zapáčil aj svetoznámemu hokejistovi Mariánovi Hossovi. „Projekt predného brzdového svetla poznám už niekoľko rokov. Keď som o ňom počul prvýkrát, tak ma to hneď zaujalo, že čo to asi tak môže byť. Neskôr sa ku mne dostali informácie, na akom princípe tento bezpečnostný prvok funguje, tak mi to prišlo ako niečo tak jednoduché ale zároveň s obrovským významom do budúcna,“ povedal známy športovec.

Ilustračné foto Zdroj: Predné brzdové svetlo

Keďže žije v Trenčíne, má s vozidlami svietiacimi vpredu na zeleno bohaté osobné skúsenosti. Práve v trenčianskej župe totiž prebieha testovanie predného brzdové svetla v reálnej prevádzke, ktoré je ďalšou časťou testovania tohto bezpečnostného prvku. „Predné brzdové svetlo vnímam fyzicky v praxi. Najväčší prínos tohto svetla vidím v zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, ktorá sa zrýchli. Mnohokrát napríklad chodci nevedia na prechode či ich šofér vníma, či ich pustí, či pôjde ďalej. No s predným brzdovým svetlom si je človek istý, že keď zelené svetlo svieti, môže vstúpiť na zebru a je to bezpečné,“ uznal Marián Hossa.

Ilustračné foto Zdroj: Predné brzdové svetlo

Rodák z Trenčína je otcom malej dcérky a po meste sa často pohybuje peši s detským kočíkom. V takýchto situáciách vie naplno oceniť istotu, že môže bezpečne prejsť na druhú stranu vozovky. „Často chodím s kočíkom, keďže mám malú dcéru a vidím z diaľky blížiaci sa autobus, že brzdí, tak sa cítim bezpečne a môžem prejsť cez priechod pre chodcov. Čiže predné brzdové svetlo som zažil aj z pozície chodca, keďže tu bývam a dennodenne tu chodím. Môžem povedať, že sa cítim bezpečnejšie, keď vstupujem do premávky,“ prezradil svoje osobné skúsenosť bývalý špičkový hráč NHL.

Ilustračné foto Zdroj: Predné brzdové svetlo

Aj preto sa rozhodol podporiť tento projekt a to nielen rečami, ale aj v realite. Ako mnohí vedia, Marián Hossa je vlastníkom spoločnosti, ktorá vyrába a zároveň aj distribuuje potraviny. Vo svojom vozovom parku disponujú veľkým počtom automobilov a zamestnáva aj viacero obchodných zástupcov. Práve oni križujú slovenské cesty a ich bezpečnosť leží slovenskému hokejistovi na srdci. „Máme firmu, ktorá vyrába a distribuuje potraviny, čiže riešime aj rozvoz. Disponujeme veľkým počtom automobilov a aj zamestnancov na obchodnom oddelení. Preto sme sa, kvôli bezpečnosti, rozhodli namontovať predné brzdové svetlo na niektoré vozidlá,“ prezradil Marián Hossa. Ako dodal, zamestnanci firmy sú veľmi spokojní. So zeleným svetlom jazdia autá „Hossovcov“ už niekoľko mesiacov a doposiaľ majú len pozitívne ohlasy. Aj preto si svetoznámy hokejista vie predstaviť predné brzdové svetlo ako povinnú súčasť výbavy všetkých vozidiel. „Viem si predstaviť, že všetky naše vozidlá, ktorých je viac ako stovka, budú ma namontované predné brzdové svetlo. Aj ako faktor predchádzania nehodám, keďže týmto spôsobom to môžeme limitovať, tak aj pre firmu je to výhra,“ povedal jednu z výhod hokejista a zároveň aj podnikateľ Marián Hossa.