Ľubľana - Basketbalistky Slovenska zvládli v nedeľu na majstrovstvách Európy zápas o všetko a víťazstvo nad Tureckom predĺžilo ich pobyt v hlavnom meste Slovinska.

Odmenou je možnosť zahrať si v utorok proti Nemecku (18.00 h) v stretnutí o postup do štvrťfinále. Ich premiérový úspech na prebiehajúcom šampionáte prišiel po kolektívnom výkone, ktorým dokonale odzbrojili herný potenciál súpera a bol z toho postup medzi 12 najlepších tímov na kontinente.

Prvý impulz na ceste za postupovým triumfom v D-skupine bolo prekvapujúce, ale zaslúžené víťazstvo Maďarska nad úradujúcimi majsterkami Európy Srbkami. Potom už Slovenkám stačilo akékoľvek víťazstvo nad Tureckom na postup do ďalších bojov. "Určite to bola určitá vlna eufórie, všetci sme boli vysmiatejší. Nemuseli sme sa sústrediť na to, o koľko bodov musíme vyhrať. Stačilo iba vyhrať a išli sme si za tým, preto som hrdá na nás všetkých, že sme to dokázali,“ uviedla pre TASR pivotka Alica Moravčíková po výhre nad Tureckom 80:66.

So spoluhráčkami sa nezľakli fyzicky a výškovo dominantnejšieho súpera, do vedenia ho pustili len na necelú minútu. "Chceli sme mať od začiatku zápas pod kontrolou. Pred stretnutím sme si povedali, že by bolo super to zobrať do rúk, nielen byť k tomu blízko, ale aby sme my diktovali tempo. Otvorili sme zápas dobre, zodpovedne v obrane, s dobrým manažmentom faulov, konečne prišli aj premenené strely a rozbehlo sa to. Treba povedať, že Turecko nám nedávalo taký tlak a odpor ako Maďarsko, ale my sme si verili, že nám to strelecky padne a dievčatám sme prízvukovali, že v predchádzajúcich dvoch zápasoch mali množstvo otvorených striel, ktoré proste len nepadli a aby proste pokračovali a verili si. Dobre sme bránili, malo to všetky parametre,“ povedal tréner Sloveniek Juraj Suja.

Ako správna kapitánka potiahla družstvo Barbora Wrzesiňská, aj keď ju cez zápas sužovali drobné zdravotné starosti: "Je to iba prst na ľavej ruke, takže to nie je také zlé. Nemohla som sa ani zamýšľať nad tým, že by som nenastúpila, aj bez jednej nohy by som hrala takýto zápas. Myslím si, že všetky baby ukázali svoju kvalitu. V prvých dvoch zápasoch nám to nevyšlo podľa našich predstáv, ale teraz to bolo o tom, že keď to bolo treba, tak sme ukázali svoju kvalitu. Veľmi nám pomohlo, že sme na začiatku trafili niektoré trojky, pretože sme sa s nimi trochu trápili. Sme tím, ktorý ich premieňa. Po psychickej stránke nám to pomohlo, že sa zápas dá zvládnuť. Veľmi sa teším a verím, že neskončíme po jednom zápase. Môžeme ísť ďalej, myslím si, že na to máme. Určite budeme bojovať o postup do štvrťfinále.“

Slovenky poslali domov rebríčkovo 11. najlepší tím sveta a už teraz je isté, že horšie ako na 12. priečke v prebiehajúcej edícii ME neskončia. Prvé víťazstvo na šampionáte a hneď v ten najdôležitejší moment, je veľkou vzpruhou pred zápasom o účasť vo štvrťfinále. "Verím, že nám to dodalo mnoho sebadôvery a videli sme, že keď sa robia veci zodpovedne a tímovo, tak sa dá uspieť. Dúfam, že to nebude len výstrel do tmy, ale dobre sa pripravíme na ďalší zápas. Nemecko bude ťažký súper, ale urobíme všetko, čo bude v našich silách," vyhlásil Suja.

Aj v konfrontácii s Nemeckom sa slovenský tím oprie o podporu z hľadiska, ktorá bola najmä proti Turecku mimoriadne hlasná a viditeľná. "Ja som sa poďakoval fanúšikom za ich podporu vo všetkých troch zápasoch aj v televíznom rozhovore. Stáli pri nás stále a dievčatá boli za to vďačné. Chceme sa poďakovať ľuďom, ktorí merali cestu a tým, ktorí sú doma, tak hádam sme im urobili radosť,“ dodal tréner Sloveniek.