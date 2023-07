Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Americký basketbalista Stephen Curry zahral v sobotu hole in one v druhom kole golfového turnaja celebrít. Po tom, ako jediným úderom z odpaliska zahral loptičku priamo do jamky, vybehol na green a náležite to oslávil.